Stasera in tv 25 maggio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 25 maggio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 25 maggio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 25 maggio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Montalbano

Questa sera su Rai 1 va in onda in replica una nuova puntata del Commissario Montalbano, s’intitola Un covo di vipere.

Trama: Una mattina l’imprenditore sessantenne Cosimo Barletta viene trovato morto nella sua casa al mare. È stato ucciso con un colpo di arma da fuoco alla nuca da qualcuno che lo conosceva. Il caso assume presto tinte assai fosche, perché Montalbano scopre, anche grazie alla testimonianza dei figli dell’assassinato, che Barletta era tutt’altro che una persona integerrima.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Virginia Raffaele – Facciamo che io ero

Questa sera su Rai 2 va in onda lo show di Virginia Raffaele – Facciamo che io ero – Un’altra volta.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Palestre di vita

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Report, intitolata L’affare Covid.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Quarta repubblica.

STASERA IN TV 25 MAGGIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Il Gladiatore

Su Canale 5 stasera va in onda il film Il Gladiatore con Russell Crowe.

Trama: 180 d.C. Sconfitti i barbari in Germania, il vittorioso generale romano Massimo viene designato da Marco Aurelio, ormai vecchio, deluso e stanco, quale suo successore. Ma il figlio dell’imperatore, Commodo, uccide il genitore e ordina di eliminare Massimo per non avere rivali nella successione al soglio imperiale. Massimo diventa cosi’ il bersaglio di una spietata caccia all’uomo che porta allo sterminio di tutta la sua famiglia. Dapprima Massimo riesce a mettersi in salvo, ma poi viene catturato e viene destinato a combattere nelle arene come gladiatore. Ormai senza piu’ nulla da perdere, finisce per diventare un guerriero invincibile. Cinque Oscar (su ben 12 nomination): film, attore protagonista, costumi, suono, effetti visivi.

GUIDA TV 25 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Emigratis

Su Italia 1 questa sera va in onda una nuova puntata di Emigratis.

PROGRAMMI 25 MAGGIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Attrazione fatale

Questa sera su La 7 è in programmazione il film Attrazione fatale.

Trama: Uomo sposato con figli passa un weekend appassionato con una bionda. La bionda pero’ comincia ad assillarlo e si rivela una psicopatica pericolosa.Nazione: USA

PROGRAMMI TV 25 MAGGIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Scomparsi: Emanuela Orlandi

Su Tv8 questa sera va in onda una puntata di Scomparsi con focus Emanuela Orlandi.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Me contro te

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Me contro te.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Italia’s Got Talent

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma un’altra puntata in replica di Italia’s Got Talent.

