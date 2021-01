Stasera in tv 25 gennaio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 25 gennaio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 25 gennaio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 25 gennaio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Ricciardi

Questa sera su Rai 1 va in onda la prima puntata de Il Commissario Ricciardi, la nuova serie tv di Rai 1.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata della serie tv NCIS.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Report.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 torna Quarta Repubblica, il talk politico-economico presentato da Nicola Porro.

STASERA IN TV 25 GENNAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Questa sera su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini, Pupo e Antonella Elia.

GUIDA TV 25 GENNAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – FUGA DALLA TOMBA

21:20 – SAFE

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Safe.

Trama: Luke Wright (Jason Statham) è un ex agente speciale che per mantenere la famiglia partecipa a incontri di arti marziali miste di seconda categoria. Chiamato a prender parte a un combattimento truccato, Luke si rifiuta di rispettare gli ordini che gli vengono impartiti, inimicandosi un potente boss della mafia russa che, per vendetta, gli uccide la moglie e lo costringe a una vita solitaria e in fuga.

PROGRAMMI 23 GENNAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Schegge di paura

Questa sera su La7 va in onda il film Schegge di paura.

Trama: Un ragazzo è accusato di aver ucciso l’arcivescovo di Chicago, anche se le prove sono schiaccianti un avvocato famoso crede nella sua innocenza.

PROGRAMMI TV 25 GENNAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 89 Prima TV

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Questa sera su Tv8 va in onda il programma 4 ristoranti di Alessandro Borghese.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:35 – Ma tu di che segno 6?

Questa sera sul Nove va in onda il film Ma tu di che segno 6?

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Nonno questa volta è guerra

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Nonno questa volta è guerra.

Trama: Un nonno a causa di alcuni problemi fisici deve andare a vivere a casa della figlia e dividere la stanza con il nipote. Non tutto però filerà liscio…

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Chianti

21:15 – Hell’s Kitchen USA

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Hell’s Kitchen USA.

