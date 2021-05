Stasera in tv 24 maggio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 24 maggio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 24 maggio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 24 maggio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il traditore

Questa sera su Rai 1 va in onda il film con Pierfrancesco Favino Il traditore.

Trama: Nella Sicilia dei primi anni ’80 è in corso una guerra tra le cosche mafiose per il controllo sul traffico della droga. I l boss Tommaso Buscetta fugge in Brasile per nascondersi e, da lontano, assiste impotente all’omicidio dei suoi due figli e del fratello a Palermo. Dopo l’arresto da parte delle autorità brasiliane, il criminale viene estradato in Italia. Tornato in patria, Buscetta prende una decisione epocale, che permetterà di fare luce sulla struttura interna di cosa nostra, sulle sue regole e sul suo funzionamento: incontrare il magistrato Giovanni Falcone e collaborare con la giustizia.

RAI 2

21:00 – TG2 Post

21:20 – Stai lontana da me

Questa sera su Rai 2 va in onda il film con Enrico Brignano e Ambra Angiolini Stai lontana da me.

Trama: Jacopo (Enrico Brignano) è un consulente matrimoniale che, perseguitato dalla sfortuna, non riesce a tenersi stretta una donna per più di due settimane a causa degli eventi che rendono le malcapitate vittime di strani incidenti. Soltanto una, la bella e ambiziosa architetta Sara (Ambra Angiolini), si rivelerà la sua giusta anima gemella e riuscirà a vincere la cattiva sorte.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

23:15 – In barba a tutto

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Report.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarta Repubblica, programma condotto da Nicola Porro.

STASERA IN TV 24 MAGGIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – L’ISOLA DEI FAMOSI

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi 2021, condotta da Ilary Blasi.

GUIDA TV 24 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:20 – Safe House – Nessun è al sicuro

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Safe House.

Trama: Tobin Frost ha eluso la cattura per oltre un decennio. Ex agente dell’Intelligence, ha rinunciato alla sua attività per tradire il governo americano e vendere i segreti militari in suo possesso al miglior offerente, provocando danni incommensurabili. Una volta catturato, Frost ha promesso la rivelazione di un segreto e, per metterlo al sicuro, gli Stati Uniti lo trasferiscono in una casa protetta che si trova a Cape Town, in Sud Africa. Un gruppo di mercenari riesce però a raggiungere la residenza e distruggerla. Per scoprire chi siano i responsabili di tale attacco e capire di chi fidarsi o meno, Frost si ritrova costretto a scappare in compagnia dell’agente Matt Weston, sua guardia, trasferito da poco in Sud Africa e deciso a dimostrare tutto il suo valore.

PROGRAMMI 24 MAGGIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Quel che resta del giorno

Questa sera su La7 va in onda il film Quel che resta del giorno.

PROGRAMMI TV 24 MAGGIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Gomorra la serie

Su Tv8 questa sera va in onda la serie Gomorra.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – Corpi da reato

Questa sera sul Nove va in onda King Arthur.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

20:55 – Speciale

21:15 – American Skin

Stasera su Sky Cinema Uno va in onda il film American Skin.

Trama: Lincoln Jefferson è un veterano del corpo dei Marines e lavora come custode in un prestigioso liceo della California: un lavoro che si è trovato per garantire l’iscrizione alla scuola del figlio quattordicenne, KJ. Una notte, Lincoln e KJ vengono fermati dalla polizia e l’alterco che ne scaturisce culmina nel ferimento fatale del ragazzo disarmato. Fiducioso che la giustizia farà il suo corso e garantirà un regolare processo, Lincoln è sgomento quando apprende che l’agente responsabile di avere premuto il grilletto rimarrà impunito e tornerà regolarmente in servizio senza essere rinviato a giudizio. Il protagonista prende disperatamente in mano la situazione e si trova coinvolto in una serie di eventi che spera renderanno giustizia al figlio.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Master Pasticcere di Francia

Su Sky Uno questa sera è in programma Master Pasticcere di Francia.

