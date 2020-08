Stasera in tv 24 agosto 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 24 agosto 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 24 agosto 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 24 agosto 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Pietro Mennea – La freccia del Sud

Questa sera su Rai 1 va in onda la miniserie Pietro Mennea – La freccia del Sud.

Trama: Poco prima della gara dei 200 metri piani che lo consacrerà come campione olimpico a Mosca 1980, Pietro Mennea ricorda la sua carriera fin qui: gli inizi con l’AVIS Barletta, le prime gare nazionali, i duri allenamenti a Formia, i successi e le sconfitte, il record mondiale dei 200 m piani, l’amore per Manuela. Il racconto appassionato e appassionante di un campione indimenticato, scolpito nella memoria di tutto il paese e diventato leggenda.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:25 – Hawaii Five-0

Questa sera su Rai 2 va in onda un’altra puntata di Hawaii Five-0.

Trama: La squadra cerca di risolvere la misteriosa morte di un sub nel relitto di un aereo affondato trent’anni prima…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La grande storia – Vittime e carnefici

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata del programma La grande storia dal titolo Vittime e carnefici.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:20 – Presa Diretta

Su Rete 4 va in onda una puntata di Presa Diretta.

STASERA IN TV 24 AGOSTO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Paperissima Sprint

21:20 – Windstorm

Su Canale 5 stasera va in onda il film Windstorm – Contro ogni regola.

Trama: Tornano la giovane Mika e l’indomabile stallone Windstorm in un’altra emozionante avventura estiva. Mika decide di iscriversi a una gara di ippica con un premio in denaro per salvare la fattoria della bancarotta, ma durante gli allenamenti Windstorm sparisce misteriosamente…

GUIDA TV 24 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:10 – Battiti Live

Su Italia 1 questa sera va in onda un’altra puntata di Battiti Live.

PROGRAMMI 24 AGOSTO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Eden Un pianeta da salvare

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Eden Un pianeta da salvare.

PROGRAMMI TV 24 AGOSTO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:24 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti

21:30 – La torre Nera

Su Tv8 questa sera va in onda il film La torre nera.

Trama: Idris Elba e Matthew McConaughey nell’adattamento della saga fantasy di Stephen King. Un ragazzo tormentato da strane visioni entra in un universo parallelo e si unisce a un misterioso pistolero.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – 7 ore per farti innamorare

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film 7 ore per farti innamorare.

Trama: Un giornalista segue un corso di ‘arte del rimorchio’ per riconquistare la sua ex

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Un sogno in affitto.

