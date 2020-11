Stasera in tv 23 novembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 23 novembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 23 novembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 23 novembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Vite in fuga

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Vite in fuga

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Assassin’s Creed

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Assassin’s Creed.

Trama: Grazie ad una tecnologia rivoluzionaria in grado di sbloccare i ricordi genetici, Callum Lynch (Michael Fassbender) sperimenta le avventure di Aguilar, suo antenato della Spagna del XV secolo, scoprendo cosi’ di discendere da una misteriosa societa’ segreta, gli Assassini. Accumulando conoscenze ed incredibili abilita’, Callum sara’ in grado di sfidare una potente e crudele organizzazione Templare dei giorni nostri.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata dell’approfondimento di Report.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 23 NOVEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Grande Fratello Vip

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Gf Vip.

GUIDA TV 23 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:15 – Logan – The Wolverine

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Logan – The Wolverine.

Trama: Sono passati ormai molti anni dagli eventi narrati in X-Men – Giorni di un futuro passato. Gli X-Men non esistono piu’, i mutanti sono sempre meno, Logan e’ invecchiato precocemente e il suo potere rigenerante va indebolendosi. Come non bastasse Charles Xavier ha perso i suoi poteri, minato dall’Alzheimer che avanza. E’ con questo quadro non certo felice che Logan e’ costretto a rimettersi all’opera per proteggere Laura, un’adolescente con le sue stesse caratteristiche da mutante.

PROGRAMMI 23 NOVEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Grey’s Anatomy

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Grey’s Anatomy.

PROGRAMMI TV 23 NOVEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:35 – Gomorra – La serie

Su Tv8 questa sera va in onda una puntata di Gomorra – La serie.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:25 – Aspirante Vedovo

Questa sera sul Nove va in onda il film Aspirante vedovo.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15- Ad Astra

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Ad Astra.

Trama: Un astronauta viene incaricato di ritrovare il padre, scomparso anni prima mentre era in missione su Nettuno

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – MasterChef USA

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di MasterChef USA

