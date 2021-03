Stasera in tv 22 marzo 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 22 marzo 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 22 marzo 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 22 marzo 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Màkari – E’ solo un gioco

23:40 – Sette – Storie

Questa sera su Rai 1 va in onda la terza puntata di Makari

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Uno, Nessuno, Cento Nino

23:15 – Ve ne siete mai accorti?

Questa sera su Rai 2 va in onda Uno, Nessuno, Cento Nino, documentario su Manfredi nel centenario dalla nascita.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Presa diretta La dittatura delle armi

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Presa Diretta.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 torna Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 22 MARZO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – L’ISOLA DEI FAMOSI

Questa sera su Canale 5 va in onda la terza puntata dell’Isola dei Famosi.

GUIDA TV 22 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

21:20 – RED 2

22:50 – TGCOM

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Red 2.

Trama: L’agente della Cia in pensione Frank Moses (Bruce Willis) si caccia nuovamente nei guai per via del “Nightshade”, una pericolosa arma nucleare scomparsa 25 anni prima in circostanze misteriose e di cui non aveva mai sentito parlare. Mentre l’ex collega Victoria (Helen Mirren) ha ricevuto dall’MI6 il compito di eliminarlo, supportato da Marvin Biggs (John Malkovich) e con al seguito la moglie Sarah (Mary-Louise Parker), Frank si lancia in una caccia che, passando per Parigi, Londra e Mosca, lo porterà a scoprire il mistero dietro al Nightshade, arma agognata da Fbi, agenti speciali, terroristi ed ex spie, e al ruolo giocato da Katja (Catherine Zeta-Jones), la sua piu’ seducente ex fiamma, e dal brillante scienziato Bailey (Anthony Hopkins).

PROGRAMMI 22 MARZO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Donnie Brasco

Questa sera su La7 va in onda il film Donnie Brasco.

PROGRAMMI TV 22 MARZO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Parma e provincia

Questa sera su Tv8 va in onda Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – The Rock

Questa sera sul Nove va in onda il film The Rock.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Honest Thief

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Honest Thief

Trama: Tom Carter, ladro meticoloso, ha rubato 9 milioni di dollari da banche di piccole città, riuscendo a mantenere segreta la sua identità. Ma dopo essersi innamorato di Annie, Tom decide di ricominciare da capo ripulendosi dal passato criminale, per poi essere braccato da due spietati e corrotti agenti dell’FBI.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo Ep. 16

21:15 – Best Bakery

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Best Bakery.

