Stasera in tv 22 giugno 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 22 giugno 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 22 giugno 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 22 giugno 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Il giovane Montalbano

Questa sera su Rai 1 va in onda in replica la quarta puntata della serie Il giovane Montalbano, che s’intitola Ferito a morte.

Trama: Montalbano insieme alla sua squadra è alle prese con l’omicidio di un usuraio che sembra però nascondere moventi passionali. Intanto Livia, venuta a trovarlo, fa amicizia con il padre di Montalbano, ma quando Salvo lo scopre reagisce male e si chiude in se stesso. Livia però non si arrende e riesce a far confessare al commissario il motivo per cui ce l’ha tanto con il padre. Mentre per Carmine Fazio giunge il momento della pensione, al commissariato di Vigata arriva suo figlio Giuseppe, sveglio e meticoloso quanto lui.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Hawaii Five O

Questa sera su Rai 2 va in onda il telefilm Huawaii Five O, con l’episodio Punti deboli.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

2040 – Geo – Vacanze Italiane

21:20 – Le verità nascoste

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Le verità nascoste, thriller con Harrison Ford.

Trama: Il dottor Norman Spencer e Claire sono felicemente sposati e abitano in una villa sul lago decisamente troppo isolata. Mentre lui lavora su esperimenti genetici, lei sta a casa e sente strane presenze. Il primo sospetto è che il vicino abbia ammazzato la moglie: lo spia col binocolo e ben presto la pista si rivela falsa. Ciò non toglie che in casa c’è “qualcuno” o qualcosa: porte che non si chiudono bene, quadri che cascano senza che nessuno li tocchi e quello strano fumo che esce dalla vasca da bagno. I fantasmi di Alfred Hitchcock e di Bernard Hermann fanno capo ovunque, durante i 130 minuti del film di Zemeckis.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Quarta repubblica.

STASERA IN TV 22 GIUGNO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Robin Hood

Su Canale 5 stasera va in onda il film Robin Hood, con Russel Crowe.

Trama: Rivisitazione del mito di Robin Hood che rubava ai ricchi per donare ai poveri. Questa versione di Ridley Scott cerca di scavare nella leggenda e dare delle motivazioni personali ma anche storiche al personaggio.

GUIDA TV 22 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Fuga da Reuma Park

Su Italia 1 questa sera va in onda Fuga da Reuma Park, divertente commedia con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Trama: In un futuro prossimo, Giacomo è in sedia a rotelle, attaccato a flebo di Barbera e gira con una pistola giocattolo. Giovanni ha la memoria che fa cilecca e parla con i piccioni ma non ha perso la passione per le procaci infermiere. Aldo viene abbandonato dai figli proprio la mattina di Natale. I tre si ritrovano al Reuma Park, una casa di ricovero improvvisata all’interno di un Luna Park dismesso, dove imperversa l’energica Ludmilla, un’infermiera russa taglia XXL. La notte di Natale, mentre al Reuma Park si fa festa con ospiti a sorpresa, musica, tombolata e panettone, il trio ricomposto mette in atto una rocambolesca fuga a suon di petardi. Verso dove? Giacomo ha un sogno, Giovanni ha una barca e Aldo ha il solito travolgente entusiasmo. Tutto può accadere, anche imboccare i Navigli di Milano per raggiungere Rio de Janeiro.

PROGRAMMI 22 GIUGNO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Fuga da Alcatraz

Questa sera su La 7 è in programmazione il film Fuga da Alcatraz, con Clint Eastwood del 1979.

PROGRAMMI TV 22 GIUGNO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 100

21:30 – The Karate Kid II – La storia continua

Su Tv8 questa sera va in onda il film The Karate Kid II – La storia continua, con Noriyuki Pat Morita e Ralph Macchio.

Trama: Miyagi, maestro di vita e di karate del giovane Daniel, torna dopo quarant’anni di assenza al suo villaggio, in Giappone, al capezzale del padre morente. Il pupillo decide di accompagnarlo. Miyagi ritrova un vecchio amore e un antico rivale che ha maturato per lui un odio mortale e che, perciò, lo sfida. Daniel amoreggia con la giovane Kumiko, ma si fa nemico il perfido Chozen. Miyagi salva la vita a Sato, sepolto dalle macerie dopo un tifone e i due anziani si riconciliano, ma Daniel non potrà evitare di battersi con Chozen.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – D.N.A. – Decisamente Non Adatti

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film D.N.A. – Decisamente non adatti, con Lillo e Greg.

Trama: Risate a volontà nella commedia diretta e interpretata da Lillo & Greg, con Anna Foglietta e Francesco Mura. Due ex compagni di scuola si incontrano dopo molti anni e decidono di scambiarsi i codici genetici, andando incontro a una sequela di equivoci.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – America’s Got Talent – The Champions

Su Sky Uno questa sera è in programma un’altra puntata di America’s Got Talent.

