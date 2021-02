Stasera in tv 22 febbraio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 22 febbraio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 22 febbraio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 22 febbraio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Ricciardi

Questa sera su Rai 1 va in onda la quinta puntata de Il Commissario Ricciardi, la serie tv con Lino Guanciale.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 va in onda la serie tv NCIS.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Presa diretta

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Presa Diretta.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 torna Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 22 FEBBRAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Questa sera su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip.

GUIDA TV 22 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – SOTTOSOPRA

21:20 – THE TRANSPORTER LEGACY

Questa sera su Italia 1 va in onda il film The Transporter Legacy

Trama: Lo specialista del rischio Frank Martin agisce secondo tre semplici regole: niente nomi, nessuna domanda, nessuna rinegoziazione. Durante una delle sue missioni, Frank si ritrova coinvolto in una faida combattuta da quattro giovani donne che non hanno nulla da perdere. Impegnato in una corsa contro il tempo per risolvere questioni molto personali, l’uomo avrà una sola scelta: rinunciare alla sue regole…

PROGRAMMI 22 FEBBRAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Black Rain

Questa sera su La7 va in onda il film Black Rain.

PROGRAMMI TV 22 FEBBRAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 108 Prima TV

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Questa sera su Tv8 va in onda Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – Rocky IV

Questa sera sul Nove va in onda Rocky IV.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

Trama: Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 16

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Best Bakery – Pasticcerie d’Italia.

