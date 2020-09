Stasera in tv 21 settembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 21 settembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 21 settembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 21 settembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21.25 – Porta a Porta – Speciale elezioni

Questa sera su Rai 1 va in onda uno speciale di Porta a Porta condotto da Bruno Vespa sulle elezioni regionali e il referendum.



RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Boss in incognito

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Boss in incognito, il programma condotto da Max Giusti. Il mondo del lavoro attraverso le storie professionali ed umane di manager, operai ed impiegati, con una speciale chiave di lettura: raccontare tutto questo nella particolare contingenza nella quale ci troviamo. Aziende che non si sono fermate nel momento dell’emergenza sanitaria ma che hanno dovuto riorganizzarsi per lavorare in condizioni di sicurezza.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Tg3 – Speciale amministrative Referendum

Questa sera su Rai 3 va in onda uno speciale del Tg3.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 va in onda un’altra puntata di Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 21 SETTEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Grande Fratello Vip

Su Canale 5 stasera va in onda una puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

GUIDA TV 21 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:30 – Dr. House

20:20 – CSI

21:20 – Colombiana

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Colombiana.

Trama: Bogota. Una bambina vede uccidere a sangue freddo il padre e la madre. Divenuta adulta e killer a pagamento per conto di suo zio, la ragazza è determinata a scovare gli assassini dei suoi genitori e a mettere in atto la sua vendetta.

PROGRAMMI 21 SETTEMBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Speciale Tg La7

Questa sera su La 7 è in programmazione uno speciale del Tg La7 sulle elezioni.

PROGRAMMI TV 21 SETTEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:30 – Gomorra – La serie

Su Tv8 questa sera va in onda un’altra puntata di Gomorra – La serie.

NOVE

Sul Nove questa sera va in onda:

20:20- Deal With It – Stai al gioco

21:30 – Una settimana da Dio

Sul canale Nove va in onda il film Una settimana da Dio con Jim Carrey.

Trama: Brontolone ottiene per una settimana i poteri di Dio. Riuscirà a fare di meglio? Intanto si toglie qualche sfizio e si prende qualche rivincita. Un ottimo Jim Carrey.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Petra

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma la seconda puntata di Petra, la miniserie con Paola Cortellesi.

Petra Delicato è un ispettore della mobile di servizio a Genova. Anticonformista e solitaria, dopo un periodo trascorso a lavorare in archivio, viene spostata al settore operativo. Al suo fianco, il Vice ispettore Antonio Monte, un uomo di mezza età con molti anni di servizio sulle spalle e la disillusione di chi pensa di averle viste tutte.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

21:15 – MasterChef USA

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di MasterChef USA.

