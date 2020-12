Stasera in tv 21 dicembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 21 dicembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 21 dicembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 21 dicembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Non ci resta che il crimine

Questa sera su Rai 1 va in onda in prima tv il film Non ci resta che il crimine

Trama: Roma, 2018. Tre amici di lungo corso, con scarsi mezzi ma un indomabile talento creativo, decidono di organizzare un “Tour Criminale” di Roma alla scoperta dei luoghi che furono teatro delle gesta della Banda della Magliana. L’idea, ne sono convinti, sarà una miniera di soldi. Abiti d’epoca, jeans a zampa, giubbotti di pelle, stivaletti e Ray-Ban specchiati, ed è fatta sono pronti per lanciarsi nella nuova impresa. Se non fosse che, per un imprevedibile scherzo del destino, vengono catapultati negli anni Ottanta nei giorni dei gloriosi Mondiali di Spagna e si ritrovano faccia a faccia con alcuni membri della Banda che all’epoca gestiva le scommesse clandestine sul calcio. Per non parlare dell’incontro con una vulcanica e dirompente ballerina che rischia di scombinare ancora di più le carte. Per i tre amici potrebbe rivelarsi una ghiotta occasione di riscatto oppure.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Boss in incognito 2020

Questa sera su Rai 2 va in onda una puntata di Boss in incognito. A pochi giorni da un Natale di un momento storico molto difficile per il sistema produttivo e per le famiglie italiane, un boss ha accettato di lavorare per una settimana sotto mentite spoglie tra i propri dipendenti…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda l’appuntamento con Report.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarta Repubblica

STASERA IN TV 21 DICEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Grande Fratello Vip

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

GUIDA TV 21 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:20 – Extraction

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Extraction.

Trama: Quando un gruppo terrorista rapisce l’ex agente della Cia Leonard Turner (Bruce Willis), suo figlio Harry (Kellan Lutz), un analista del governo che è stato ripetutamente declassato in servizio, mette in atto la sua personalissima operazione di salvataggio non autorizzata. Mentre tenta di eludere agenti altamente qualificati, letali assassini e terroristi internazionali, Harry ha modo di mettere finalmente in atto i suoi addestramenti per ritrovare il genitore e porre fine a un complotto terroristico internazionale.

PROGRAMMI 21 DICEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Grey’s Anathomy

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Grey’s Anathomy. Meredith Grey è una giovane ragazza di Boston che, dopo la laurea in medicina, riesce ad entrare nel gruppo di tirocinanti di chirurgia del Seattle Grace Hospital. Si trasferisce così a Seattle, nella vecchia casa appartenuta alla madre. Qui si ritrova a condividere questa nuova esperienza insieme ad un gruppo di giovani coetanei, tutti alle prese con i più svariati problemi. In più Meredith è figlia di Ellis Grey, una famosa dottoressa, e sente molto il peso del suo nome.

PROGRAMMI TV 21 DICEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:35 – Caterina la grande

Su Tv8 questa sera va in onda una puntata della serie Caterina la grande.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:25 – Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini

Questa sera sul Nove va in onda il film Pecy Jackson e gli dei dell’Olimpo.

Trama: Percy Jackson (Logan Lerman) è un adolescente dislessico, affetto da una sindrome da deficit di attenzione, che sta per essere espulso da scuola. Quando scopre di essere il figlio del dio greco Poseidone (Kevin McKidd), si trasferisce insieme alle divinità dell’Olimpo in cima all’Empire State Building, il grattacielo più famoso di New York. Per giunta Zeus accusa Percy di avergli sottratto il suo famoso fulmine. Per dimostrare la sua innocenza, Percy cercherà il fulmine in ogni parte del globo, con la collaborazione dei suoi due amici Annabeth (Alexandra Daddario) e Grover (Brandon T. Jackson). Molti volti noti si prestano per piccole parti: magnifica Rosario Dawson e irresistibile Uma Thurman, Medusa che chiede di essere guardata.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Cops – Una banda di poliziotti

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma la miniserie Cops – Una banda di poliziotti

SKY Atlantic

21:15 – His Dark materials

Questa sera su Sky Atlantic va in onda una nuova puntata della nuova serie tv His Dark materials.

SKY UNO

20:05 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – Hell’s Kitchen USA

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Hell’s Kitchen USA.

