Stasera in tv 20 luglio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 20 luglio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 20 luglio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 20 luglio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Il giovane Montalbano

Questa sera su Rai 1 va in onda un’altra puntata de Il Giovane Montalbano in replica.

Trama: Le nozze si avvicinano, e i preparativi procedono a spron battuto. Salvo deve comprare il vestito da cerimonia e sarà Mimì a fargli da consigliere; già, purtroppo Livia in quei giorni non può essere a Vigata, e ne è assai dispiaciuta, perché presto sarà l’anniversario del giorno in cui si sono messi insieme e lei avrebbe voluto tanto festeggiarlo con Salvo.





RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Made in Sud

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Made in Sud, il celebre show comico di Stefano De Martino condotto insieme a Fatima Trotta.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:40 – Geo – Vacanze Italiane

21:20 – Desconocido – Resa dei conti

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Desconocido – Resa dei conti, un thriller del 2015 con Luis Tosar, Javier Gutierrez, Marco Sanz, Paula del Rio, Goya Toledo

Trama: Carlos, diretto in banca dove lavora, è costretto a una deviazione per accompagnare a scuola i suoi figli. Una telefonata anonima avverte l’uomo che sul veicolo è stata piazzata una bomba pronta ad esplodere se qualcuno scende.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro.

STASERA IN TV 20 LUGLIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Finalmente la felicità

Su Canale 5 stasera va in onda il film Finalmente la felicità con Leonardo Pieraccioni.

Trama: Benedetto, insegnante di musica toscano con un interesse quasi smodato nei confronti dei temi legati all’ecologia, apprende grazie alla popolare trasmissione televisiva C’e’ posta per te di avere una sorella, Luna, ragazza brasiliana adottata a distanza dalla madre appena morta. Trovandosi in Italia per seguire la sua professione di modella, Luna entra in contatto con la diversa realta’ del nuovo fratello, che causa non pochi problemi, anche per via di un fotografo eccentrico, di un ex fidanzato onnipresente e di Sandrino, autista di pullman turistici e amico-confidente di Benedetto. A complicare ancora di piu’ la convivenza dei due e’, poi, la convinzione di Benedetto che la madre sia stata assassinata dalla famosa attrice Barbara Bouchet.

GUIDA TV 20 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone

Su Italia 1 questa sera va in onda il film La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone con Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, John Hannah, Michelle Yeoh, Luke Ford, Russell Wong, Isabella Leong, Anthony Wong Chau-Sang, Albert Kwan

Trama: Will (James Franco), giovane scienziato, sta cercando di sviluppare una cura per l’Alzheimer attraverso la creazione di un virus benigno capace di riparare i danni provocati dal morbo. Quando la ricerca viene chiusa, Will decide di tenere con se’ il figlio di una delle sue migliori cavie, lo scimpanze’ Caesar. Ben presto, Caesar comincia a mutare a causa degli effetti del virus fino a divenire il capostipite di una nuova stirpe che dichiarera’ guerra agli umani.

PROGRAMMI 20 LUGLIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Eden

Questa sera su La 7 è in programmazione Eden – Un pianeta da salvare.

PROGRAMMI TV 20 LUGLIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Chloe – Tra seduzione e inganno

Su Tv8 questa sera va in onda il film Chloe – Tra seduzione e inganno con Julianne Moore, Liam Neeson, Amanda Seyfried, Nina Dobrev, Max Thieriot, Meghan Heffern, Laura DeCarteret.

Trama: Catherine (Moore) e David (Neeson) a prima vista sono una coppia perfetta. Medico lei, professore lui, sono felicemente sposati, hanno un figlio adolescente e una vita invidiabile. Quando pero’ David un giorno perde un aereo e non riesce a presentarsi per il suo compleanno a casa, dove Catherine aveva organizzato una festa a sorpresa, alcuni sospetti che lei covava da tempo affiorano con prepotenza. Sospettandolo di infedelta’, decide di cosi’ di pagare una escort, Chloe, (Seyfried) per sedurre il marito e metterlo alla prova. Catherine si trova cosi’ a dirigere gli incontri di Chloe con il marito, la quale poi ha il compito di riferirle ogni cosa. Nessuno alla fine restera’ immune alle conseguenze emotive di questa pericolosa situazione.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Yesterday

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Yesterday diretto da Danny Boyle.

Trama: Dopo un blackout planetario, un musicista scopre di essere l’unico a conoscere le canzoni dei Fab Four

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – America’s Got Talent – The Champions

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di America’s Got Talent – The Champions.

