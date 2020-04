Stasera in tv 20 aprile 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 20 aprile 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 20 aprile 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 20 aprile 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte

Questa sera su Rai 1 va in onda un’altra puntata del Commissario Montalbano che s’intitola Il gioco delle tre carte.

Trama: Girolamo Cascio, noto costruttore edile di Vigata, viene trovato morto sul ciglio di una strada. Montalbano non crede alla tesi dell’incidente e comincia ad indagare fra i possibili nemici di Cascio. Fra questi spicca la figura di un’altro costruttore, Rocco Pennisi, concorrente di Cascio ed appena uscito di prigione dopo una condanna a vent’anni per l’omicidio del suo socio Giacomo Alletto. Ma la soluzione del caso non sembra così scontata… Regia di Alberto Sironi

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Stasera tutto è possibile

Questa sera su Rai 2 un’altra replica di Stasera tutto è possibile, il programma di comici condotto da Stefano De Martino.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda un’altra puntata in prima tv di Report.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta repubblica

Questa sera su Rete 4 torna Quarta Repubblica con una nuova puntata.

STASERA IN TV 20 APRILE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:21 – Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald

Questa sera, su Canale 5, va in onda il secondo film di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald con Eddie Redmayne, Johnny Depp, Ezra Miller, Jude Law.

Trama: Secondo episodio della serie Animali fantastici, spin-off della serie cinematografica di Harry Potter, ispirata all’omonimo libro di J. K. Rowling. Il film ruota attorno alle vicende di Newt Scamander e Albus Silente che cercano di ostacolare il mago oscuro Gellert Grindelwald.

Trailer:

GUIDA TV 20 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:31 – C.S.I.

21:20 – Un’estate al mare

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Un’estate al mare con Lino Banfi, Ezio Greggio, Enrico Brignano, Nancy Brilli, Anna Falchi, Biaggio Izzo, Gigi Proietti, Alena Seredova e Victoria Silvstedt.

Trama: Un emigrato in cerca di riscatto sociale, un irriducibile tifoso della Fiorentina, una coppia di amanti clandestini. E ancora: un antiquario etero che si finge gay, un uomo che vorrebbe ricucire il rapporto con il figlio, una coppia fisicamente “sbilanciata”, un attore teatrale smemorato prestato al doppiaggio. 10 episodi della “migliore” tradizione balneare italiana, girati in altrettante localita’ del turismo di casa nostra.

PROGRAMMI 20 APRILE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Fightplan – Mistero in volo

Questa sera su La 7 è in programmazione il film Fightplan – Mistero in volo.

Trama: In volo su un aereo diretto a NewYork, Kyle riporta a casa la salma del marito morto suicida. Con lei viaggia la figlia Julia. Mentre è in volo si addormenta e quando si sveglia la figlia non c’e’ piu’ e con lei ogni traccia della sua salita a bordo.

PROGRAMMI TV 20 APRILE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 145 Prima TV

21:25- Alessandro Borghese 4 ristoranti – Isola d’Elba

SKY CINEMA UNO

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Mio fratello rincorre i dinosauri

Questa sera su Sky Cinema Uno va in onda il film Mio fratello rincorre i dinosauri con Alessandro Gassman e Isabella Ragonese.

Trama: Un adolescente si confronta con la disabilita’ del fratellino, affetto dalla sindrome di Down

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 15

21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

