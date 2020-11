Stasera in tv 2 novembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 2 novembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 2 novembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 2 novembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Cavalli di battaglia

Questa sera su Rai 1 va in onda, al posto de Gli orologi del diavolo, il film Cavalli di battaglia in memoria di Gigi Proietti, scomparso il 2 novembre 2020.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – America’s Great Divide: From Obama to Trump

Questa sera su Rai 2 va in onda il documentario America’s Great Divide, alla vigilia delle elezioni presidenziali americane.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Tutto su mia madre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda l’approfondimento di Report.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 2 NOVEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Grande Fratello Vip

Questa sera su Canale 5 va in onda la puntata del Grande Fratello Vip.

GUIDA TV 2 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:20 – Final Score

Questa sera su Italia 1 va in onda in prima tv il film Final Score

Trama: Action thriller ad alta tensione. Un gruppo di terroristi prende d’assalto uno stadio di Londra occupato da 35 mila persone durante una partita di calcio. L’ex soldato Michael Knox, presente alla partita, dovra’ compiere una missione eroica per sventare l’attentato e salvare tantissime vite umane, compresa la sua.



PROGRAMMI 2 NOVEMBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Grey’s Anatomy

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Grey’s Anatomy.

PROGRAMMI TV 2 NOVEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:30 – Gomorra – La serie

Su Tv8 questa sera va in onda una puntata di Gomorra – La serie.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15- Le mans ’66 – La grande sfida

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Le mans ’66 – La grande sfida

Trama: il progettista Carroll Shelby e il pilota Ken Miles vengono ingaggiati dalla Ford per battere la Ferrari alla 24 ore di Le Mans.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti

21:15 – MasterChef USA

Su Sky Uno questa sera è in programma in prima tv una nuova puntata di MasterChef USA.

