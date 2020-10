Stasera in tv 19 ottobre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 19 ottobre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 19 ottobre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 19 ottobre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TG1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Io ti cercherò

23:30 – Sette – Storie

Questa sera su Rai 1 torna una nuova puntata di Io ti cercherò, la fiction con protagonista Alessandro Gassmann.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Fire Squad – Incubo di fuoco

Questa sera su Rai 2 va in onda il film in prima visione Fire Squad.

Trama: Prescott, Arizona, 2005. Eric e il suo gruppo di pompieri municipali aspira al titolo di “hotshots”, la massima categoria americana di vigili del fuoco, l’unica che può andare in prima linea a combattere gli incendi piu’ gravi. Quando Duane gli presenta la grande occasione, Eric mette insieme la squadra Granite Mountain e recluta anche Brandon, un ex tossicodipendente in cerca di riscatto.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:25 – Tutto su mia madre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda la nuova stagione di Report, condotta da Sigfrido Ranucci.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 torna Quarta Repubblica di Nicola Porro.

STASERA IN TV 19 OTTOBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

GUIDA TV 19 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:20 – Killer Elite

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Killer Elite.

Trama: Alcuni membri delle forze speciali britanniche muoiono in incidenti apparentemente fortuiti in Oman ma in realtà causati da un commando di spietati assassini mercenari, i Feather Men, con a capo il sanguinario Danny (Jason Statham). Il governo inglese, per evitare che seguano altri omicidi, mette in piedi un gruppo speciale di agenti vigilanti, di cui fa parte anche Spike (Clive Owen), che prima di ritirarsi in pensione ha il compito di proteggere i membri superstiti – come il suo ex mentore Hunter (Robert De Niro) prigioniero del sultano dell’Oman – e di scovare chi si nasconde dietro i delitti.

PROGRAMMI 19 OTTOBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

0:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Grey’s Anatomy

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Grey’s Anatomy.

PROGRAMMI TV 19 OTTOBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Billy Lynn

Su Tv8 questa sera va in onda il film Billy Lynn – Un giorno da eroe.

Trama: Billy Lynn è un soldato diciannovenne che rientra a casa insieme ai sopravvissuti di uno squadrone militare impegnato nella guerra in Iraq nel 2005. Come gli altri compagni, prova sulla sua pelle la differenza tra il modo in cui viene raccontata e percepita la guerra in patria e il conflitto realmente combattuto sul campo quando partecipa in Texas a un tour promozionale della vittoria, offerto come premio dal presidente Bush.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Terminator – Destino oscuro

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Terminator.

Trama: Sarah Connor, ormai esperta cacciatrice di macchine, si ritrova a dover salvare una ragazza di nome Dani Ramos. A dare la caccia alla giovane è un nuovo modello di cyborg, inviato dal futuro da Skynet. La resistenza ha incaricato un’ibrida metà umana e metà cyborg di nome Grace, di proteggere Dani. Nonostante i geni potenziati di Grace e le svariate armi di Sarah, le due non riescono ad abbattere il temibile cyborg e l’unica via di salvezza sembra essere la fuga. Ma non si può scappare per sempre: le donne si vedono allora costrette a rivolgersi al ‘vecchio’ modello di Terminator, il T-800, l’unico che può provare ad aiutarle a salvare non solo la giovane ma anche il futuro.

SKY UNO

9:10 – X Factor 2020 Bootcamp. 2a parte

21:15 – MasterChef USA

Su Sky Uno questa sera è in programma MasterChef USA.

