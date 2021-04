Stasera in tv 19 aprile 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 19 aprile 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 19 aprile 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 19 aprile 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La fuggitiva

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata de La fuggitiva, la serie tv in quattro puntate che racconta la storia di una donna in fuga dopo l’accusa di aver ucciso il marito.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Tutte lo vogliono

22:55 – Insensibile

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Tutte lo vogliono

Trama: Chiara ha una professione con un nome attraente, anche se inquietante: fa la food designer, cioè prepara cibo bello da guardare in società con una madre terribilmente snob e vagamente ingombrante. Orazio ha un mestiere con un nome decisamente meno attraente, ma più rassicurante: fa lo sciampista per cani, lavora per un maghrebino appassionato di soap opera e ama il cibo “buono da mangiare”.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Via Dei Matti n°0

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda lo storico programma d’inchista, Report

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 19 APRILE 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – L’ISOLA DEI FAMOSI

Questa sera su Canale 5 va in onda lo show Isola dei Famosi 2021

GUIDA TV 16 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – L’INIZIAZIONE

21:20 – FAST & FURIOUS 6

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Fast e Furious 6.

PROGRAMMI 19 APRILE 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Chernobyl

Questa sera su La7 va in onda la serie tv Chernobyl.

PROGRAMMI TV 19 APRILE 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 143 Prima TV

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Su Tv8 questa sera va in onda il programma di Alessandro Borghese: 4 ristornati.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – Allarme rosso

Questa sera sul Nove va in onda il film Allarme rosso.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Siberia

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Siberia.

Trama: Un mercante di diamanti americano si reca in Russia per vendere alcune gemme blu dalla discutibile provenienza. Mentre l’affare traballa, l’uomo si ritrova vittima di un rapporto ossessivo con la proprietaria di una caffetteria di una piccola città siberiana.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo Ep. 16

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia

Su Sky Uno questa sera è in programma Best Bakery – Pasticcerie d’Italia.

