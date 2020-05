Stasera in tv 18 maggio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 18 maggio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 18 maggio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 18 maggio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Montalbano

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata del Commissario Montalbano: il film in replica s’intitola Una lama di luce.

Trama: Salvatore Di Marta si presenta al commissariato insieme alla giovane moglie Loredana: Di Marta è assai ricco, è il proprietario del supermercato più grande di Vigata, ed è venuto a denunciare la rapina e l’aggressione subite da sua moglie la scorsa sera, verso mezzanotte, mentre stava andando a depositare alla cassa continua della banca l’incasso della giornata, cioè ben trentamila euro. Ma fin dall’inizio vari punti del resoconto di questa rapina sembrano piuttosto contraddittori e Montalbano vuole indagare più a fondo. Scopre anzitutto che, prima di sposare il più anziano Di Marta, Loredana era fidanzata col coetaneo Carmelo Savastano, un piccolo delinquente. In seguito va a parlare con Valeria Bonifacio, la più cara amica di Loredana, è da lei che la moglie di Di Marta si era recata prima di andare a versare i soldi dell’incasso. Valeria suggerisce al commissario che quella notte Loredana non ha subito soltanto una rapina.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Sister Act 2

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Sister Act 2, sequel del primo celebre film con protagonista Whoopi Goldberg.

Trama: Le suore del convento di Santa Caterina si sono trasferite nel centro di San Francisco, ma qui la loro scuola è fatiscente, sull’orlo della chiusura, e i ragazzi sono delle pesti. Non resta che affidarsi di nuovo a Deloris, che è tornata al suo vero mestiere di cantante di night, a Las Vegas. Ci penserà lei a risolvere tutti i problemi e a entusiasmare gli studenti, amalgamandoli in un ottimo coro.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – La scelta

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report – Anziani Spa

Questa sera su Rai 3 va in onda in prima tv la puntata di Report dedicata alle Rsa, le case di riposo di cui tanto si parla in quest’ultimo periodo per via dell’emergenza Coronavirus: questi luoghi, infatti, sono stati degli incontrollati focolai epidemici che hanno provocato tantissime vittime.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta repubblica

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 18 MAGGIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Il diavolo veste Prada

Questa sera su Canale 5 va in onda Il diavolo veste Prada, film con Meryl Streep e Anne Hathaway.

Trama: Nel favoloso e sfavillante mondo della moda, Miranda Priestly (Meryl Streep) è un mito assoluto. Esile ed elegante come nessuna, dirige la rivista Vogue America. Quando la ragazza di provincia Andrea Sachs (Anne Hathaway) – ventitre anni, una laurea in tasca e in testa il sogno di diventare scrittrice – si trasferisce a New York e accetta di lavorare come sua assistente in cambio di una futura raccomandazione, non sospetta di aver stretto un patto con il diavolo. Chiunque infatti al suo posto si riterrebbe fortunato, ma l’algida e sofisticata Miranda, dietro l’aspetto impeccabile, nasconde un’indole velenosa e dispotica, capace di trasformare la vita di Andrea in un vero e proprio inferno.

GUIDA TV 18 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Emigratis

Su Italia 1 questa sera va in onda Emigratis. Un unico denominatore comune: lo scrocco, un modo di vivere le esperienze contando esclusivamente sulle forze economiche altrui. Saranno davvero tante le missioni dell’impertinente duo che si prefiggerà ogni volta di raggiungere traguardi e obiettivi assurdi. Metteranno tutto sul conto di vip italiani lontani dal nostro paese, vittime inconsapevoli delle loro incursioni. Andrea Pirlo, Federica Pellegrini con Filippo Magnini, Il Volo, Cristian Vieri, Elisabetta Canalis, Elena Santarelli, Sebastian Giovinco: sono solo alcuni dei moltissimi malcapitati famosi finiti a dover pagare il conto ai due scrocconi foggiani.

PROGRAMMI 18 MAGGIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Un giorno di ordinaria follia

Questa sera su La 7 è in programmazione il film Un giorno di ordinaria follia, con Michael Douglas e Robert Duvall.

Trama: William Foster è incastrato in un ingorgo gigantesco e a Los Angeles fa caldo. Abbandona l’automobile per andare a telefonare alla moglie, dalla quale peraltro e’ divorziato, e per uno screzio col proprietario di un drugstore diventa violento al punto da sfasciare il locale. Da quel momento William non si ferma più: picchia chi trova e uccide chi gli capita a tiro.

PROGRAMMI TV 18 MAGGIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:20 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 166 Prima TV

21:30 – Delitti – Yara

Su Tv8 questa sera va in onda Delitti – Yara.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Fast & Furious – Hobbs & Shaw

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Fast & Furious – Hobbs & Shaw, con Dwayne Johnson e Jason Statham.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Italia’s Got Talent

Su Sky Uno è in programma una puntata di Italia’s Got Talent.

