Stasera in tv 18 gennaio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 18 gennaio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 18 gennaio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 18 gennaio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Mina Settembre

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata della serie Mina Settembre. Tra Mina e Domenico c’è imbarazzo quando si ritrovano in consultorio, ma come sempre non c’è tempo per occuparsi dei propri turbamenti amorosi. Mina riceve la visita di un professore preoccupato per il suo miglior allievo, Thomas, talentuosissimo nella musica, finito purtroppo in un brutto giro…

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post Speciale

Questa sera su Rai 2 va in onda uno speciale del Tg2 dedicato alla crisi di Governo.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:15 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda Report, il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci. L’età della pietra non è finita perché mancavano le pietre. La transizione energetica dal fossile alle rinnovabili, e la conseguente decarbonizzazione, è una necessità ambientale e al tempo stesso un’occasione di crescita economica; non è una storia di qualche pannello o impianto eolico in più ma è un’organizzazione complessa che coinvolge un intero sistema, dalla ricerca al trasferimento di tecnologie all’industria, alla società intera. Quali sono i nostri punti di forza? E quali i nostri vantaggi competitivi? Possiamo trasformarci da paese importatore a esportatore netto di energia sempre più pulita? Si sta aprendo una nuova partita globale. CARCERI, UN MONDO A PARTE Cosa è successo dentro al carcere di Modena durante la rivolta di marzo? Secondo le testimonianze di detenuti e familiari che ricostruiscono quei momenti tragici, ci sarebbero stati pestaggi a freddo dopo la rivolta, e anche durante i trasferimenti, all’arrivo nei vari istituti, e nei giorni seguenti. Dai racconti intrecciati si disegna uno scenario inquietante, che deve riguardare tutti compreso le massime istituzioni, per capire se è vero; quali sono stati gli ordini, chi li ha dati e se il Ministero ne era al corrente. Nel carcere di Modena sono morti 5 detenuti, le autopsie dicono da intossicazione di farmaci e metadone. Altri 4 detenuti sono morti dopo essere stati trasferiti in altre carceri, sono stati visitati? Si potevano salvare? Nel carcere di Santa Maria Capua Vetere attraverso le registrazioni delle telecamere di sorveglianza la procura ha individuato abusi che sarebbero stati commessi da 44 agenti penitenziari, altre centinaia di agenti non è stato possibile identificarli. Report è venuta a conoscenza che a operare a volto coperto è stato un nuovo reparto creato dopo le rivolte: sono i Gir, Gruppo di intervento rapido. Intanto il decreto Ristori ha posto molti paletti alla possibilità di detenzione temporanea ai domiciliari per chi ha un residuo di pena fino a 18 mesi e pochi detenuti ne hanno usufruito. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Natale è stato in visita a Regina Coeli, ma per il Garante nazionale dei detenuti e anche per alcuni magistrati di sorveglianza il decreto è timido e non affronta il problema principale del sovraffollamento. TASSA AZZURRA Coverciano ospita il centro tecnico della Federcalcio, dove si allena la nazionale italiana. Otto ettari tra campi sportivi, un auditorium, un albergo e un ristorante. Su questo gioiellino dal 2007 non viene pagata l’Imu. Federcalcio sostiene di avere diritto all’esenzione per gli enti non commerciali che esercitano attività sportiva e di promozione dello sport. Ma è così? Chi è il vero proprietario del centro tecnico di Coverciano e quali sono le attività che si svolgono all’interno?

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 va in onda il talk politico-economico condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 18 GENNAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 condotto da Alfonso Signorini. Quale concorrente sarà eliminato oggi dalla Casa?

GUIDA TV 18 GENNAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI

21:20 – I Mercenari 2

Questa sera su Italia 1 va in onda il film I mercenari 2.

Trama: Durante una pericolosa missione nell’Europa dell’Est voluta da Mr. Church (Bruce Willis), Tool viene assassinato da un gruppo di sanguinari combattenti, alle dipendenze di un terrorista disposto a cambiare l’assetto geopolitico del mondo intero con sei chili di plutonio per uso militare pronto ad esplodere. I suoi compagni, i mercenari al servizio della Cia guidati da Barney Ross (Sylvester Stallone), a cui si sono aggiunti i due nuovi membri Billy Timmons (Liam Hemsworth) e Maggie (Yu Nan), giurano di vendicarsi un giorno dell’omicidio e lavorano affinché ogni minimo dettaglio sia ben pianificato. La rivalsa per i mercenari arriverà dopo una lunga scia di distruzione tra le fila delle forze nemiche.

PROGRAMMI 18 GENNAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap

21:15 – Schegge di paura

Questa sera su La7 va in onda il film Schegge di paura.

Trama: Un ragazzo è accusato di aver ucciso l’arcivescovo di Chicago, anche se le prove sono schiaccianti un avvocato famoso crede nella sua innocenza.

PROGRAMMI TV 18 GENNAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Molise

21:30 – Il Codice Da Vinci

Su Tv8 questa sera va in onda il film Il Codice Da Vinci.

Trama: Il professore Langton di simbologia religiosa dell’Università di Harvard viene coinvolto nello strano decesso del curatore del museo Louvre a Parigi. Le sue indagini lo porteranno attraverso un lungo percorso fino a un segreto riguardante la vita di Gesù e quindi tutti i cardini della fede cattolica.

NOVE

20:15 – Deal With It

21:30 – Ammutta Muddica

Questa sera sul Nove va in onda lo spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo Ammutta Muddica.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – I delitti del BarLume – Tana libera tutti

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film I delitti del BarLume – Tana libera tutti.

Trama: Una misteriosa scomparsa mette in subbuglio il Pasquali e i vecchini, chiusi in casa per il lockdown.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:15 – Hell’s Kitchen USA

Su Sky Uno questa sera è in programma la nuova stagione di Hell’s Kitchen USA

