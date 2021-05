Stasera in tv 17 maggio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 17 maggio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 17 maggio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 17 maggio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Chiamami ancora amore

Questa sera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di Chiamami ancora amore, la serie tv con Greta Scarano.

RAI 2

21:00 – TG2 Post

21:20 – Prima di lunedì

23:00 – Vita, cuore, battito

Questa sera su Rai 2 va in onda il film con Vincenzo Salemme, Prima di lunedì.

Trama: Due amici distruggono la macchina d’epoca di un miliardario malavitoso e per saldare il debito saranno costretti a consegnare un pacco molto particolare…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

23:15 – In barba a tutto

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Report.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarta Repubblica, programma condotto da Nicola Porro.

STASERA IN TV 17 MAGGIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – L’ISOLA DEI FAMOSI

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi 2021, condotta da Ilary Blasi.

GUIDA TV 14 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:20 – ATOMICA BIONDA

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Atomica bionda.

Trama: Charlize Theron, James McAvoy e John Goodman in un action tratto dalla graphic novel “The Coldest City”. Sullo sfondo del Muro di Berlino, con la Guerra Fredda agli sgoccioli, un’esperta agente dell’MI6 britannico viene incaricata di sgominare una pericolosa rete di spionaggio.

PROGRAMMI 15 MAGGIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Tootsie

Questa sera su La7 va in onda il film Tootsie.

PROGRAMMI TV 15 MAGGIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 161 Prima TV

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Su Tv8 questa sera va in onda il programma Bruno Barbieri – 4 Hotel

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – King Arthur

Questa sera sul Nove va in onda King Arthur.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

20:55 – Speciale

21:15 – Le streghe

Stasera su Sky Cinema Uno va in onda il film Le streghe.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 16

21:15 – Master Pasticcere di Francia

Su Sky Uno questa sera è in programma Master Pasticcere di Francia.

