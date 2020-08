Stasera in tv 17 agosto 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 17 agosto 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 17 agosto 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 17 agosto 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Techetechetè

21:25 – La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata

Questa sera su Rai 1 va in onda la fiction La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata. Una misteriosa e coinvolgente indagine nella Vigata di fine Ottocento.

RAI 2

20:30 – Tg2 TG2 – 20.30

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Hawaii Five-0

Su Rai 2 questa sera va in onda una puntata di Hawaii Five-0

Trama: Il comandante Steve McGarrett, un ex-marine che fa ritorno a Oahu dove è cresciuto, viene incaricato dal governatore dello stato delle Hawaii di guidare la Five-0, una squadra di polizia di élite che gode di ampi poteri per sconfiggere il crimine nelle isole.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Quello che non so di lei

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Quello che non so di lei, thriller in prima visione diretto da Roman Polanski.

Trama: Roman Polanski dirige un thriller con Emmanuelle Seigner ed Eva Green. Una scrittrice, perseguitata da lettere anonime, instaura un rapporto morboso con una sua fan.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia News

21:25 – Il bisbetico domato

Questa sera su Rete 4 va in onda il film Il bisbetico domato, cult di Adriano Celentano.

Trama: Elia vive nel suo splendido isolamento nei pressi di Voghera. Non ama la città, non ama la compagnia e gli danno fastidio le donne che vede come perturbatrici della pace agreste. Solo la governante Mamy è ammessa nella fattoria. Ma un giorno la bella Lisa rompe l’automobile proprio da quelle parti e si innamora del misantropo; prima per scommessa, poi per passione, decide di sedurlo.

STASERA IN TV 17 AGOSTO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima sprint

21:20 –Windstorm – Liberi nel vento

Questa sera su Canale 5 va in onda il film Windstorm – Liberi nel vento, commedia tedesca del 2013.

Trama: La quattordicenne Mika sogna il campeggio estivo ma, come punizione per essere stata bocciata, i genitori decidono di mandarla nella fattoria della severa nonna. Una volta in campagna, oltre a conoscere Sam, il giovane ragazzo addetto alle stalle, Mika scopre qualcosa che cattura sin da subito la sua attenzione: il selvaggio stallone Ostwind. Poiché nessuno è capace di domare il cavallo, una notte Mika decide di introdursi nella stalla, dando inizio a una particolare amicizia che le permette di scoprire di essere in grado di “parlare” ai cavalli.

GUIDA TV 17 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:40 – C.S.I.

21:30 – La mummia

Su Italia 1 questa sera va in onda il film La mummia, pellicola del 2017 con Tom Cruise.

Trama: Un gruppo di militari in missione in Iraq, tra i quali il sergente Nick Morton (Tom Cruise), durante un conflitto a fuoco con i ribelli s’imbatte casualmente in una cripta inesplorata nelle profondità del deserto. Profanando l’antico sepolcro, i soldati risvegliano inavvertitamente la creatura millenaria che vi è sepolta, la principessa egizia Ahmanet (Sofia Boutella), mummificata viva dai suoi contemporanei dopo essersi lasciata accecare da un potere oscuro e demoniaco. Tornata alla vita ai giorni nostri, la mummia progetta quindi di servirsi di Morton per riacquistare i propri poteri e lanciare così la sua terribile maledizione sull’umanità intera. L’unico in grado di aiutare Nick e l’archeologa Jenny Halsey (Annabelle Wallis) a risolvere la situazione potrebbe essere il dottor Henry Jekyll (Russel Crowe), che da una vita studia il Male in tutte le sue forme.

PROGRAMMI 17 AGOSTO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Eden – Un pianeta da salvare

Questa sera su La 7 è in programmazione un’altra puntata di Eden – Un pianeta da salvare. “Come Greta, dobbiamo essere convinti di poter cambiare il mondo”.

PROGRAMMI TV 17 AGOSTO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – UEFA Europa League Prepartita – Semifinale Live

20:55 – Inter – Shakhtar

Questa sera va in onda la partita di Europa League tra Inter e Shakhtar.

SKY CINEMA UNO

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Tuttapposto

Questa sera su Sky Cinema Uno è in programmazione il film Tuttapposto, commedia con Roberto Lipari, Luca Zingaretti, Monica Guerritore, Ninni Bruschetta, Sergio Friscia.

Trama: Roberto è uno studente universitario in un ateneo in cui i docenti vendono esami, assumono solo amici e parenti, e sono dediti alla raccomandazione. Il padre di Roberto, è anche il magnifico Rettore. Roberto, andando contro la sua famiglia, stufo di essere asservito al potere del baronato, con i suoi amici, decide di combattere questo modus operandi. Realizza, infatti, un’app per smartphone denominata “Tuttapposto” che valuta l’operato dei professori. Tutto ciò porterà a una serie di colpi di scena e a un’inversione di ruoli: gli studenti acquisiscono un potere inaspettato e i professori sono costretti a comportarsi onestamente pur di ottenere un buon voto.

SKY UNO

20:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel: ultimi preparativi Prima TV

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Questa sera su Sky Uno va in onda una puntata, in replica, di 4 ristoranti di Alessandro Borghese.

