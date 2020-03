Stasera in tv 16 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 16 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 16 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 16 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il commissario Montalbano

Questa sera su Rai 1 va in onda un nuovo episodio della fortunata serie Il commissario Montalbano. La fiction, in prima visione, è tratta dai romanzi di Andrea Camilleri.

Trama: Montalbano riceve la visita dell’ingegner Sabatello che gli porta alcuni filmini girati per decenni dall’ormai defunto padre che raffigurano sempre la stessa cosa: l’inquadratura fissa di un muro. Il commissario intuisce che dietro quelle pellicole si nasconde una remota vicenda dalle tinte tragiche e fosche. Nel frattempo nella scuola frequentata dal figlio di Augello due individui a volto coperto fanno irruzione nell’istituto, sparano seminando il terrore fra insegnanti e ragazzi e lanciano un loro minaccioso e oscuro proclama. Un nuovo mistero su cui fare luce… e giustizia.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Speciale TG2 – Coronavirus, Settimana decisiva

Questa sera su Rai 2 va in onda un nuovo speciale del Tg2 dedicato all’emergenza Coronavirus.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Nuovi Eroi

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Carol

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Carol, con Cate Blanchett e Rooney Mara.

Trama: New York, 1952. Therese Belivet è una giovane donna impiegata in un grande magazzino di Manhattan. Richard vorrebbe sposarla, Dannie vorrebbe baciarla ma lei ha occhi solo per Carol, una cliente distinta, rapita da un trenino elettrico e dal suo interesse. Un guanto dimenticato e un trenino acquistato dopo, Carol e Therese siedono ‘affamate’ in un cafe’. Carol ha un marito da cui vuole divorziare e una bambina che vuole allevare, Therese un pretendente incalzante e un portfolio da realizzare. Sole dentro il rigido inverno newyorkese e congelate dalle rigorose convenzioni dell’epoca, Carol e Therese viaggiano verso Ovest e una nuova frontiera, che le scopre appassionate e innamorate. Nell’America della Guerra Fredda, che considerava l’omosessualita’ come un disturbo sociopatico della personalità, Carol e Therese sfideranno i giudizi morali e scioglieranno l’inverno nel cuore.

Trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 va in onda un’altra puntata di Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo del Debbio.

STASERA IN TV 16 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Lo stagista inaspettato

Su Canale 5 stasera va in onda il film Lo stagista inaspettato, pellicola con Anne Hathaway e Robert De Niro.

Trama: Jules Osten, fondatrice di una sito sulla moda, si impegna in un programma di sensibilizzazione rivolto ai senior della sua compagnia. A lei come stagista viene assegnato il settantenne vedovo Ben Whittaker. Quello che inizia come uno scontro tra il vecchio mondo degli affari e il nuovo si trasforma presto in qualcos’altro, lasciando che Ben da stagista diventi una sorta di mentore per Jules.

Il trailer:

GUIDA TV 16 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Harry Potter e la pietra filosofale

Su Italia 1 questa sera va in onda il primo film della storica saga di Harry Potter.

Trama: Dato in affidamento agli zii babbani quando era ancora in fasce, Harry Potter (Daniel Radcliffe), non sa ancora di possedere dei poteri magici, fino a quando non viene chiamato alla scuola di magia di Hogwarts. Tra una lezione di volo sulla scopa e una di levitazione, Harry impara anche l’amicizia con due suoi coetanei, ed entra a far parte della squadra di Quidditch del Grifondoro, come il padre da giovane. Quando tutto sembra andare bene, i tre ragazzi scoprono che qualcuno, probabilmente il cattivissimo Voldemort, sta tentando di rubare la mitica Pietra Filosofale custodita nella scuola, che ha il potere di donare l’immortalità al suo possessore. Comincia così l’avventura, tra mostri, chiavi volanti e scacchiere giganti.

Trailer:

PROGRAMMI 16 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Speciale Eden – Missione Pianeta

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata speciale di Eden.

PROGRAMMI TV 16 MARZO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 122 Prima TV

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Hong Kong

Su Tv8 questa sera va in onda una puntata di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Spider-Man: Far from Home

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Spider-Man: Far from Home, con Tom Holland e Samuel L. Jackson.

Trama: Peter Parker torna a scuola, cercando di fare i conti con le catastrofiche conseguenze della guerra tra Thanos e gli Avengers. Lutto e confusione hanno lasciato il segno sul perenne adolescente del Queens, alla vigilia di una vacanza scolastica che porterà la sua classe a visitare alcune delle più importanti città europee, tra cui Venezia e Praga. Lasciata a New York zia May, Peter parte in compagnia del fidato amico Ned e con un piano per dichiarare il suo amore a MJ. Non solo da nuovi rivali romantici dovrà però guardarsi l’Uomo Ragno: il redivivo Nick Fury gli sta alle costole e non ha intenzione di concedere giorni di ferie quando c’e’ da salvare il mondo. Una nuova minaccia, gli Elementali, insorge dalle viscere del pianeta, e in mancanza degli Avengers Peter e’ chiamato a supporto di un eroe in visita da una Terra parallela, Quentin Beck.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 11

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Delta del Po

Questa sera su Sky Uno va in onda in replica un episodio di 4 ristoranti con Alessandro Borghese.

