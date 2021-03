Stasera in tv 15 marzo 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 15 marzo 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 15 marzo 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 15 marzo 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Makari

Questa sera su Rai 1 va in onda la nuova miniserie Makari – I colpevoli sono matti.

Trama: Saverio Lamanna, brillante giornalista giunto all’apice della carriera, di colpo ha perso tutto. Scappa da Roma e si rifu gia in Sicilia, nella piccola località di Màkari, dove si trova la casa al mare della sua famiglia, ormai disabitata da anni. È venuto qui per leccarsi le ferite e riflettere, inaugura invece una nuova vita. A Màkari Saverio ritrova la schietta e cara am icizia del bizzarro ma impagabile Piccionello e incontra una ragazza, Suleima, che è subito uno spiraglio di luce, la possibilità di un amore…

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Left Behind

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Left Behind – La profezia.

Trama: L’evento più importante nella storia dell’umanità si sta verificando: l’episodio biblico del “Rapimento della Chiesa” sta avendo improvvisamente luogo sulla Terra. Milioni di persone scompaiono senza lasciar traccia e tutto ciò che resta sono solo i loro indumenti e i loro averi. Mentre il caos dilaga a livello mondiale e l’intero pianeta precipita nelle tenebre, senza che nessuno possa offrire il proprio aiuto o trovare soluzioni, il pilota di aerei Ray Steele si sforza di mantenere la calma per poter salvare la vita ai passeggeri rimasti a bordo dell’aereo che sta pilotando. Ray è intrappolato a circa 30.000 metri di altezza su un aereo colmo di passeggeri terrorizzati, senza aiuto da terra e con il personale di volo che scarseggia. Il panico a bordo aumenta di minuto in minuto e Ray, dopo aver esaurito tutte le risorse, chiede l’aiuto di Cameron “Buck” Williams, un reporter della GWN che prende il posto del copilota e che non sa darsi nessuna spiegazione all’incomprensibile vicenda. Nel frattempo, sulla Terra, la figlia di Ray, Chloe Steele, non riesce a trovare il fratello e la madre, entrambi dispersi durante l’evento. Affannandosi nel caos, Chloe cerca di farsi strada in un mondo in cui regnano terrore e disperazione.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Presa Diretta – Processo alla ndrangheta

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Presa Diretta. Questa sera una grande inchiesta di impegno civile. La Procura di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri, ha portato a segno una delle più grandi operazioni contro la ‘ndrangheta nella storia della lotta contro la criminalità organizzata. L’operazione “Rinascita Scott” ha acceso i riflettori su una mafia ancora sconosciuta e fino a oggi mai aggredita dallo Stato, rivelando le complicità di quella terra di mezzo che ha consentito alla mafia più potente del mondo di diventare un vero e proprio stato parallelo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 torna Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 15 MARZO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – L’isola dei famosi

Questa sera su Canale 5 va in onda la nuova edizione de L’isola dei famosi. Ilary Blasi conduce la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Seguiamo le vicende dei naufraghi vip alle prese con la lotta per la sopravvivenza privati di ogni tipo di comodità.

GUIDA TV 15 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – SOTTOSOPRA

21:20 – Red

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Red.

Trama: Frank Moses, ex agente segreto della CIA, vive una vita tranquilla e appartata con la compagna Sarah. Poi, l’arrivo di un commando armato deciso a ucciderlo, lo costringe a riunire la sua vecchia squadra nel disperato tentativo di sopravvivere.

PROGRAMMI 15 MARZO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Bersaglio Mobile – Il giorno che scoprimmo la P2.

Lo speciale di Bersaglio mobile di questa sera ripercorrerà gli eventi e le interviste che esposero i tesserati della P2, acronimo di Propaganda due fondata nel 1877 con il nome di Propaganda Massonica, un’associazione a deliquere e loggia della massoneria italiana.

PROGRAMMI TV 15 MARZO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Questa sera su Tv8 va in onda Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – Nemico pubblico

Questa sera sul Nove va in onda il film Nemico pubblico.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – L’uomo invisibile

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film L’uomo invisibile.

Trama: Vittima di una violenta relazione con un ricco e brillante scienziato, Cecilia Kass fa perdere le sue tracce con l’aiuto della sorella, di un loro amico d’infanzia e della figlia adolescente di questi. Quando però l’ex si suicida e le lascia in eredità parte della sua vasta fortuna, Cecilia ha il sospetto che la morte sia stata solo una messa in scena. Mentre una serie di misteriose coincidenze assume toni letali, minacciando le vite di coloro che ama, Cecilia vede la sua psiche messa a dura prova da qualcuno che nessuno può vedere.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Best Bakery – Pasticcerie d’Italia.

