Stasera in tv 15 giugno 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 15 giugno 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 15 giugno 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 15 giugno 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Il giovane Montalbano

Questa sera su Rai 1 va in onda in replica la terza puntata della serie Il giovane Montalbano, che s’intitola Capodanno.

Trama: Gli eventi si affastellano nella vita di Montalbano. La fine della sua relazione con la fidanzata storica, l’arrivo del collega Mimì Augello, il rapimento di una bambina e l’entrata in scena di Livia, un architetto genovese.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Tutte lo vogliono

Questa sera su Rai 2 va in onda Tutte lo vogliono, film del 2015 con Enrico Brignano e Vanessa Incontrada.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Geo – Vacanze Italiane

20:55 – Maturità 2020-Diari

21:20 – Sol Levante

Questa sera su Rai 3 va in onda Sol levante, film con Sean Connery e Wesley Snipes.

Trama: All’inaugurazione del nuovo grattacielo di una multinazionale giapponese, a Los Angeles viene uccisa una ragazza. I due poliziotti incaricati del caso sono Web Smith e John Connor, esperto di rapporti con i nipponici. Connor lascia andare il primo sospettato; Web protesta, ma e’ Connor ad avere ragione. E nelle indagini finisce anche un senatore, apparente nemico della presenza giapponese negli Stati Uniti.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Quarta repubblica.

STASERA IN TV 15 GIUGNO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Ciao Darwin

Su Canale 5 stasera va in onda, visto che sabato scorso la rete ha subito un cambio di programmazione, una puntata in replica di Ciao Darwin.

Trama: Ciao Darwin nasce dall’idea di far gareggiare in ogni puntata due squadre composte da 50 partecipanti ciascuna, che rappresentino due categorie umane antitetiche, al fine di scoprire quale delle due e’ piu’ forte, con l’intento di riprodurre, seppur con esiti volutamente esilaranti e scherzosi, il meccanismo di selezione naturale teorizzato da Charles Darwin, ed individuare infine i connotati e le caratteristiche dell’uomo e della donna dei nostri giorni. Di puntata in puntata quindi, Bonolis getta simpaticamente allo sbaraglio ben 100 concorrenti suddivisi in due squadre contrapposte, ciascuna con un proprio “capitano” solitamente individuato tra personaggi noti.

GUIDA TV 15 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Transformers – la vendetta del caduto

Su Italia 1 questa sera va in onda Transformers – la vendetta del caduto, film con Shia LaBeouf e Megan Fox.

PROGRAMMI 15 GIUGNO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Speciale L’Aria Che Tira

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata speciale de L’aria che Tira, il talk show condotto da Myrta Merlino.

PROGRAMMI TV 15 GIUGNO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 100

21:30 – The Karate Kid – Per vincere domani

Su Tv8 questa sera va in onda il film The Karate Kid – Per vincere domani, con Noriyuki Pat Morita e Ralph Macchio.

Trama: Daniel, senza più babbo e con una mamma che per lavoro è costretta a trasferirsi in California, lascia il natio New Jersey. A S. Fernando Valley Daniel s’innamora subito della giovane Ali, ma poi e’ costretto a sopportare le angherie del fidanzato di questa, campione di karate’. Il maestro Miyagi gli insegnera’ l’arte del karate’ e anche quella di diventare adulto.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Le ragazze di Wall Street

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Le ragazze di Wall Street, con Constance Wu, Jennifer Lopez, Julia Stiles e Keke Palmer.

Trama: Storia vera di un gruppo di lap dancer diventate rapinatrici, il film segue la formazione della banda a partire dall’ingresso nello strip club più quotato di Wall Street di Destiny, che presto diventa la protetta della “diva” Ramona. Travolte dalla crisi finanziaria del 2008, che dimezza drasticamente il numero dei clienti, alle donne viene un’idea: mettersi in proprio per adescare, drogare e derubare i ricchi con cui si accompagnano.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Italia’s Got Talent

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma un’altra puntata in replica di Italia’s Got Talent.

