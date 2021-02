Stasera in tv 15 febbraio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 15 febbraio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 15 febbraio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 15 febbraio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Ricciardi

Questa sera su Rai 1 va in onda la prima puntata de Il Commissario Ricciardi, la nuova serie tv di Rai 1.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata della serie tv NCIS.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Presa Diretta

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Presa Diretta, con Riccardo Iacona.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 torna Quarta Repubblica, il talk politico-economico presentato da Nicola Porro.

STASERA IN TV 15 FEBBRAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Questa sera su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini, Pupo e Antonella Elia.

GUIDA TV 15 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI

21:20 – Transporter 3

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Transporter 3.

Trama: Frank Martin è tornato in Francia per continuare la sua attività di consegna di merce illegale. Questa volta viene costretto da Johnson a fare una consegna, pena la morte tramite bracciale esplosivo. Durante il viaggio scopre che l’oggetto del pacco è Valentina, figlia di un senatore ucraino, rapita per costringere il padre a firmare un accordo per un traffico di navi cariche di rifiuti tossici. Quando arriva a destinazione, viene bloccato dagli uomini di Johnson che prendono la ragazza e tentano di ucciderlo.

PROGRAMMI 15 FEBBRAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Fuga da Alcatraz

Questa sera su La7 va in onda il film Fuga da Alcatraz.

Trama: Frank Morris, reo di molte fughe dalle carceri statunitensi, viene trasferito al penitenziario di Alcatraz, denominato “The Rock” e famoso per le condizioni che vi rendono impossibili le evasioni.

PROGRAMMI TV 15 FEBBRAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Questa sera su Tv8 va in onda il programma 4 ristoranti di Alessandro Borghese.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:35 – Rocky III

Questa sera sul Nove va in onda il film Rocky III.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Richard Jewell

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Richard Jewell.

Trama: Durante le Olimpiadi di Atlanta nel 1996 esplode una bomba provocando la morte di una persona. A scongiurare una strage è l’operato di Richard Jewell, una guardia di sicurezza che, scovando uno zaino sospetto, evacua l’area in cui si trova. Tuttavia, non passerà molto prima che i sospetti si concentrino su di lui, sconvolgendogli l’esistenza.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Chianti

21:15 – Best Beckery

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Best Beckery. Ogni pasticceria ha le sue specialità, ma quale sarà la migliore? Per scoprirlo segui Best Bakery! Il programma in cui tra zucchero a velo, crema al cioccolato e pan di spagna la competizione si fa più dolce che mai! Troviamo due pasticceri d’eccezione, Paco Torreblaca e Alexandre Bourdeaux, pronti a giudicare 72 pasticcerie selezionate in 6 città italiane e ad assegnare il titolo di Best Bakery della nazione. Un’imperdibile sfida capace di prendervi per la gola!

