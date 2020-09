Stasera in tv 14 settembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 14 settembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 14 settembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 14 settembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Il Commissario Montalbano

Questa sera su Rai 1 va in onda in replica un’altra puntata del Commissario Montalbano che s’intitola “Una faccenda delicata”.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il fidanzato di mia sorella

Questa sera su Rai 2 va in onda in prima tv il film Il fidanzato di mia sorella con Pierce Brosnan, Salma Hayek, Jessica Alba, Malcolm McDowell, Ben McKenzie, Marlee Matlin, Merrin Dungey, Juliet Mills, Fred Melamed.

Trama: Richard Haig e’ un brillante professore inglese che insegna poesia romantica al Trinity College di Cambridge e ha una passione sfrenata per le belle donne, come suo padre Gordon. Richard ha una relazione con la 25enne Kate, una studentessa americana che ha frequentato il suo corso, e sta per diventare padre. Poco prima di ricevere la notizia, pero’, l’affascinante professore si imbatte casualmente in Olivia, esuberante ed eccentrica scrittrice di romanzi, che gli fa perdere la testa. Ben presto, pero’, Richard scopre che Olivia, l’unica donna capace di tenergli testa e di fargli rivalutare la sua vita da don Giovanni, e’ la sorella di Kate, la madre di suo figlio…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:35 – Qui Venezia Cinema

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Presa Diretta

Questa sera su Rai 3 va in onda un’altra puntata di Presa Diretta.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 14 SETTEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Grande Fratello Vip

Su Canale 5 va in onda la nuova edizione del Grande Fratello Vip.

GUIDA TV 14 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:30 – Attacco al potere 2

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Attacco al potere 2.

Trama: A Londra il Primo ministro britannico muore in circostanze misteriose. Il suo funerale rappresenta un evento a cui non possono mancare tutti i leader piu’ importanti del mondo occidentale. Tuttavia, quello che dovrebbe essere l’evento piu’ protetto della Terra si trasforma presto in un complotto per uccidere i capi piu’ potenti del pianeta, devastando ogni punto di riferimento noto nella capitale inglese e scatenando una terrificante visione del futuro. La vita del presidente degli Stati Uniti Benjamin Asher e’ in serio pericolo ma Mike Banning, il suo formidabile capo dei Servizi segreti, fara’ di tutto per evitare il peggio.

PROGRAMMI 14 SETTEMBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Robinson Crusoe

Questa sera su La7 va in onda il film d’animazione Robinson Crusoe.

Trama: Lo stravagante pappagallo Martedi’ vive su un’isola deserta insieme ai suoi eccentrici amici animali. Un giorno, dopo una violenta tempesta, nel loro mondo irrompe il naufrago Robinson Crusoe, un umano che per Martedi’ rappresenta il mezzo per concretizzare il suo sogno di esplorare il mondo. Nonostante le diversita’, uomo e animali stringeranno una profonda amicizia e faranno fronte comune quando due gatti selvatici affamati mineranno la quotidianita’ del posto.

PROGRAMMI TV 14 SETTEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:30 – Gomorra la serie 3

Su Tv8 questa sera va in onda un’altra puntata di Gomorra la serie.

Trama: Ciro si e’ ricostruito una nuova vita in Bulgaria, dove e’ diventato l’uomo di fiducia di un trafficante di droga, Valentin. Regia di Claudio Cupellini.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:40 – Il ladro di giorni

21:15- Petra 1^TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma la nuova serie tv Petra – Riti di morte con Paola Cortellesi in contemporanea in onda anche su Sky Atlantic.

Trama: Genova: alcuni stupri costringono l’ispettore Petra Delicato a lavorare con il vice ispettore Antonio Monte.

SKY UNO

20:25 – X Factor 2020 Making of

21:15 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

Su Sky Uno questa sera è in programma Alessandro Borghese 4 ristoranti.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTI

Potrebbero interessarti Stasera in tv venerdì 11 settembre 2020, programmi e film: Panariello Conti Pieraccioni Lo Show, Cuori Puri, Il Volo Stasera in tv giovedì 10 settembre 2020, programmi e film: Nero a metà, Io Tu Noi Lucio, Chi vuol essere milionario, Tre manifesti a Ebbing, Missouri Stasera in tv mercoledì 9 settembre 2020, programmi e film: Il diritto di contare, The Good Doctor, Ocean’s 8