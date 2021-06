Stasera in tv 14 giugno 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 14 giugno 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 14 giugno 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 14 giugno 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Euro 2020 St 2021 – Spagna – Svezia

23:10 – TG1 Sera

Questa sera su Rai 1 va in onda la partita di Euro 2020 Spagna-Svezia.

RAI 2

20:30 – Tg2 TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Hawaii Five 0

Questa sera su Rai 2 va in onda la fiction Hawaii Five 0

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma d’inchiesta, Report.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

00:47 – LA VERSIONE DI BARNEY

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 14 GIUGNO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – RIASSUNTO – MR WRONG – LEZIONI D’AMORE

21:21 – MR WRONG

Questa sera su Canale 5 va in onda in prima visione la soap opera Mr Wrong – Lezioni d’amore.

GUIDA TV 14 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – GHIACCIATO

21:20 – APES REVOLUTION – IL PIANETA DELLE SCIMMIE – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie.

Trama: Un numero sempre crescente di scimmie geneticamente evolute guidate da Caesar è minacciato da un gruppo di umani sopravvissuti dal devastante virus propagatosi un decennio prima. Dopo una breve e fragile pace, uomini e scimmie sono condotti sull’orlo di una guerra che determinerà chi sarà la specie dominante sulla Terra.

PROGRAMMI 14 GIUGNO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Julie & Julia

Questa sera su La7 va in onda il film Julie & Julia.

PROGRAMMI TV 14 GIUGNO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Gomorra

Su Tv8 questa sera va in onda il meglio di Gomorra.

NOVE

20:10 – Deal With It – Stai al gioco

21:35 – Anna and the King

Questa sera sul Nove va in onda Anna and the King.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

20:55 – 100X100Cinema

21:15 – Wonder Woman 1984

Trama: In “Wonder Woman 1984”, il destino del mondo è nuovamente in pericolo, e solo l’intervento di Wonder Woman riuscirà a salvarlo. Questo nuovo capitolo della storia di Wonder Woman, vede Diana Prince vivere tranquillamente in mezzo ai mortali nei vibranti e scintillanti anni ‘80—un’epoca di eccessi spinta dal bisogno di possedere tutto. Nonostante sia ancora in possesso di tutti i suoi poteri, mantiene un basso profilo, occupandosi di antichi manufatti e agendo come supereroina solo in incognito. Ma adesso, Diana dovrà uscire allo scoperto e fare appello alla sua saggezza, alla sua forza e al suo coraggio per salvare il genere umano da un mondo in pericolo di vita.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 16

21:15 – Master Pasticcere di Francia

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Master Pasticcere di Francia.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI