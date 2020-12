Stasera in tv 14 dicembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 14 dicembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 14 dicembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 14 dicembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Ben is back

Questa sera su Rai 1 va in onda in prima tv il film Ben is back.

Trama: È la vigilia di Natale e Holly Burns è felice di ritrovare a casa il figlio maggiore Ben, un ragazzo con problemi di tossicodipendenza ospitato in una comunità. Ben è tornato a sorpresa, per trascorrere le feste in famiglia e la sua presenza inquieta la sorella Ivy e Neal, il nuovo marito di Holly. Nonostante le apparenze, anche Holly è preoccupata per la fragilità di Ben e si impegna a non perderlo mai di vista per il tempo in cui resterà con loro. La precaria armonia famigliare è turbata dal rapimento del cane, la mascotte di casa. Ben capisce che il gesto è legato agli ambienti malfamati che ha frequentato e, insieme a Holly, si lancia in una rischiosa ricerca dell’animale.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Guarda Stupisci

Questa sera su Rai 2 va in onda lo show Guarda Stupisci.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda l’appuntamento con Report.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarta Repubblica

STASERA IN TV 14 DICEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Grande Fratello Vip

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

GUIDA TV 14 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:20 – Braven – Il coraggioso

Questa sera su Italia 1 va in onda il film in prima tv Braven – Il coraggioso.

Trama: Action-thriller con Jason Momoa. Joe Braven e’ un tranquillo taglialegna che, insieme alla famiglia, raggiunge l’isolata baita di montagna dove suo padre. Senza che nessuno lo sapesse alcuni trafficanti hanno nascosto una grossa quantita’ di droga. L’uomo si trovera’ quindi a difendere se’ e la propria famiglia da un serio pericolo di morte.



PROGRAMMI 14 DICEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Otto e mezzo – Speciale Obama

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Otto e Mezzo – Speciale Obama.

PROGRAMMI TV 14 DICEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:35 – Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate

Su Tv8 questa sera va in onda il film Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate.

Trama: Dopo aver sconfitto il drago Smaug ed essersi riappropriato del proprio regno, Thorin Scudodiquercia e’ accecato dall’avidita’ e dalla paura di perdere cio’ di cui e’ rientrato in possesso. Non rispettando alcune promesse fatte lungo il cammino, scatenera’ l’ira dei suoi creditori e aprira’ la strada a una battaglia senza precedenti nella Terra di Mezzo.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:25 – Svalvolati on the road

Questa sera sul Nove va in onda il film Svalvolati on the road.

Trama: Quattro amici in piena crisi di mezza età partono per un viaggio in moto alla ricerca della spensieratezza perduta.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Cops – Una banda di poliziotti

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma la miniserie Cops – Una banda di poliziotti

SKY Atlantic

21:15 – Fargo – 1^TV

Questa sera su Sky Atlantic va in onda una nuova puntata della nuova serie tv Fargo

SKY UNO

20:05 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – MasterChef USA

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Alessandro Borghese 4 ristoranti

