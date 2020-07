Stasera in tv 13 luglio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 13 luglio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 13 luglio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 13 luglio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Il Giovane Montalbano

Questa sera su Rai 1 va in onda un’altra puntata de Il giovane Montalbano.

Trama: Montalbano e il suo commissariato ormai sono una cosa sola: Augello, Catarella, Gallo, Paternò… Il giovane Giuseppe Fazio è riuscito a sostituire degnamente il padre nel suo ruolo di braccio destro del commissario, ma anche l’ormai pensionato Carmine non è certo sparito, un po’ perché la voglia di fare il poliziotto non gli passerà mai, e un po’ perché Salvo ha spesso bisogno della sua esperienza e della sua competenza. Competenza che sarà utile anche nel nuovo intricato caso: l’omicidio di Pasqualino Cutufà, un singolare individuo pacifico e innocuo, che, da quando era stato costretto a smettere di lavorare a causa di un incidente in un cantiere, aveva come assidua occupazione quella di andare a tutti i funerali di Vigata. Uno strano omicidio davvero, e trovare anche solo il movente pare un vero grattacapo. Ma il delitto si intreccia con la scomparsa di Giovanna Bonocore, moglie di Ernesto Guarraci, ex imprenditore edile, nonché proprietario del cantiere presso il quale Pasqualino aveva perso la gamba..

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Scatti di follia

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Made in Sud, il programma comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:40 – Geo – Vacanze Italiane

21:20 – Il colpevole – The guilty 1^TV

Questa sera su Rai 3 va in onda in prima tv il film Il colpevole, un thriller del 2018 con Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Johan Olsen.

Trama: Asger Holm è un agente di polizia che si è messo nei guai e per questo è stato confinato a rispondere al numero d’emergenza insieme a più anziani colleghi. Vive questo lavoro con insofferenza e agitazione, anche perché l’indomani lo aspetta il processo che deciderà della sua carriera. Quando riceve la telefonata disperata di una donna che dice di essere stata rapita, Asger decide di mettersi in gioco e fare il possibile, fino a scavalcare le regole, per non tralasciare alcuna possibilità.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 13 LUGLIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Appuntamento con l’amore

Su Canale 5 stasera va in onda il film Appuntamento con l’amore, una commedia del 2010 con un cast spaziale composto da Jessica Alba, Kathy Bates, Jessica Biel, Bradley Cooper, Eric Dane, Patrick Dempsey, Hector Elizondo, Jamie Foxx, Jennifer Garner, Topher Grace, Anne Hathaway, Ashton Kutcher, Queen Latifah, Taylor Lautner, George Lopez, Shirley MacLaine, Emma Roberts, Julia Roberts, Taylor Swift, Shea Curry, Kamilla Bjorlin

Trama: Il giorno di San Valentino ne succedono di tutti i colori ai protagonisti di questa americanissima commedia romantica ambientata a Los Angeles. Chi è deluso, chi scopre di essere tradito, chi invece si rincuora e riscopre l’amore. Insomma i soliti cliché.

GUIDA TV 13 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:30 – 47 Ronin

Su Italia 1 questa sera va in onda il film 47 Ronin, con protagonista Keanu Reeves.

Trama: Kai è un emarginato che si unisce ad Oishi, il leader dei 47 Ronin. Insieme cercano la vendetta sul tiranno Signore che ha ucciso il loro Maestro, bandendo i suoi seguaci guerrieri. Per restituire l’onore al loro feudo, i guerrieri si troveranno ad affrontare delle dure prove.



PROGRAMMI 13 LUGLIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Eden – Un pianeta da salvare

Questa sera su La 7 è in programmazione un’altra puntata di Eden – Un pianeta da salvare.

PROGRAMMI TV 13 LUGLIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Premonition

Su Tv8 questa sera va in onda il film Premonition, con Sandra Bullock.

Trama: Linda è una casalinga che un giorno apprende che il marito è morto in un incidente d’auto.Il giorno dopo quando si sveglia il marito è accanto a lei. Presto si accorge chenon sta vivendo la settimana in sequenza e che deve far qualcosa per salvare il marito.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Pinocchio

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Pinocchio di Matteo Garrone, vincitore di 5 David di Donatello e 6 Nastri d’Argento con Roberto Benigni, Gigi Proietti, Federico Ielapi, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – America’s Got Talent: The Champions

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di America’s Got Talent: The Champions.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv venerdì 10 luglio 2020, programmi e film: I migliori anni, Scatti di follia, Manifest 2 Stasera in tv giovedì 9 luglio 2020, programmi e film: Che Dio ci aiuti, Temptation Island Stasera in tv mercoledì 8 luglio 2020, programmi e film: Techetechetè, Chi l’ha visto?, Come sorelle