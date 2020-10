Stasera in tv 12 ottobre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 12 ottobre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 12 ottobre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 12 ottobre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TG1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Io ti cercherò

23:30 – Sette – Storie

Questa sera su Rai 1 torna una nuova puntata di Io ti cercherò, la fiction con protagonista Alessandro Gassmann.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Chiara Ferragni Unposted

23:00 – Fenomeno Ferragni

Questa sera su Rai 2 va in onda Chiara Ferragni Unposted. A seguire Fenomeno Ferragni (intervista di Simona Ventura alla nota influencer).

Trama: Il documentario racconta la vita e la storia di Chiara Ferragni: dai sogni di bambina appasionata di moda a imprenditrice di successo.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

0:25 – Tutto su mia madre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Presa Diretta

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Presa Diretta.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 torna Quarta Repubblica di Nicola Porro.

STASERA IN TV 12 OTTOBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, la decima del 2020.

GUIDA TV 9 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – GOSSIP FATALI

21:18 – LE IENE PRESENTANO : – DO YOU KNOW MIRKO SCARCELLA?

Questa sera su Italia 1 va in onda Do you know Mirko Scarcella? Lo speciale de Le Iene.

PROGRAMMI 12 OTTOBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

0:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Grey’s Anatomy

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Grey’s Anatomy.

PROGRAMMI TV 12 OTTOBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 30 Prima TV

21:35 – Gomorra

Su Tv8 questa sera va in onda la replica di Gomorra.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Un figlio di nome Erasmus

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Un figlio di nome Erasmus

Trama: Quattro amici quarantenni: Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo, vengono chiamati a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che tutti e quattro hanno amato da ragazzi quando facevano l’Erasmus in Portogallo. Amalia ha lasciato un’inaspettata eredità: un figlio concepito con uno di loro. Ma chi è il padre?

SKY UNO

9:10 – X Factor 2020 Bootcamp. 1a parte

21:15 – MasterChef USA

Su Sky Uno questa sera è in programma MasterChef USA.

