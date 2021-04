Stasera in tv 12 aprile 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 12 aprile 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 12 aprile 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 12 aprile 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La fuggitiva

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata della fiction La fuggitiva.

Trama: La vita di Arianna viene sconvolta quando suo marito Fabrizio, assessore di un piccolo comune del torinese, viene ucciso. Una serie di prove schiaccianti, e il sospetto che si tratti di un delitto di gelosia, portano tutti i sospetti a concentrarsi su di lei. Ma, prima dell’arresto, Arianna scappa, facendo perdere le sue tracce: com’è possibile che una madre di famiglia che tutti riconoscono irreprensibile scompaia nel nulla? E cosa nasconde?

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Troppo napoletano

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Troppo napoletano.

Trama: Debora, affascinante napoletana verace, dopo la morte del marito, cantante neomelodico, si preoccupa del figlio Ciro, scugnizzo complessato, tanto da portarlo dal timido psicologo Tommaso. Quest’ultimo si rende conto che i problemi di Ciro sono dovuti alle sue inquietudini amorose per la piccola Ludovica: tra Tommaso invaghito di Debora e Ciro che insegue Ludovica si crea una sottile complicità, dove ognuno dei due aiuta l’altro a coronare i suoi sogni.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Report.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 torna Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 12 APRILE 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – L’ISOLA DEI FAMOSI

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi.

GUIDA TV 12 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI

21:20 – Fast&Furious 5

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Fast&Furious 5.

Trama: Dopo aver attaccato un bus di detenuti per permettere a Dominic Toretto di sfuggire alla prigione, Mia Toretto e l’ex agente Brian O’Conner scappano in Brasile. Là, durante una spettacolare rapina a un treno, ritrovano Dominic e scoprono che il mandante del furto è un ricco affarista corrotto di Rio De Janeiro, Hernan Reyes, interessato a recuperare un chip nascosto nell’autoradio di una macchina rubata contenente tutte le tracce dei suoi traffici illeciti da centinaia di milioni di dollari. Dom e Brian decidono così di utilizzare le informazioni del chip per fare un ultimo colpo e derubare tutte le finanze di Reyes. Ma per farlo hanno bisogno di formare una nuova squadra.

PROGRAMMI 12 APRILE 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Black Rain – Pioggia sporca

Questa sera su La7 va in onda il film Black Rain.

Trama: Nick, un poliziotto poco ortodosso, assiste a un omicidio plurimo in un ristorante e riesce a catturare l’assassino, un giapponese che deve però essere riconsegnato alle autorità del suo paese. Qui Nick e il suo collega e miglior amico, Charlie, vengono beffati dai complici del killer che gli “soffiano” il prigioniero. Nick e Charlie si trovano invischiati in una sanguinosa guerra tra bande.

PROGRAMMI TV 12 APRILE 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Questa sera su Tv8 va in onda Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:25 – Il Monaco

Questa sera sul Nove va in onda il film Il Monaco.

Trama: Giovane scapestrato è l’eletto per prendere il posto di un vecchio monaco che protegge una pergamena dai poteri potentissimi.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Divorzio a Las Vegas

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Divorzio a Las Vegas.

Trama: A diciott’anni, Lorenzo ed Elena si conoscono durante una vacanza studi in America. Lei è la bella del gruppo, lui il secchione noioso. L’ultimo giorno di vacanza, sotto l’influsso di sostanze lisergiche, si sposano per sfida a Las Vegas, poi si perdono di vista per vent’anni. Oggi Elena è una manager in carriera e Lorenzo è un ghost writer trasversale: scrive discorsi per politici di qualsiasi schieramento. Lorenzo ed Elena non si sarebbero più rincontrati se lei non stesse per sposare uno degli uomini più ricchi d’Italia, Gian Andrea Bertolini. Solo che per farlo deve ritornare in gran segreto a Las Vegas con Lorenzo e divorziare: una seccatura burocratica che si trasformerà invece in una odissea di sentimenti e nell’occasione per ritrovare se stessi e per scoprirsi innamorati l’una dell’altro.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo

21:15 – Best Bakery

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Best Bakery.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv venerdì 9 aprile 2021, programmi e film: Canzone segreta, Ciao Darwin, Le Iene Show Stasera in tv giovedì 8 aprile 2021, programmi e film: Un passo dal cielo 6, Cado dalle nubi, Piazzapulita Stasera in tv mercoledì 7 aprile 2021, programmi e film: Modalità aereo, Game of Games, Svegliati amore mio