Stasera in tv 11 maggio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 11 maggio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 11 maggio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 11 maggio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Montalbano

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata del Commissario Montalbano: il film in replica s’intitola Il campo del vasaio e tra le guest star vede Belen Rodriguez.

Trama: Una mattina viene ritrovato presso il critaru, un impervio pendio argilloso, un sacco con dentro un cadavere fatto a pezzi: un uomo, ucciso e nascosto lì da circa due mesi. Montalbano inizia l’indagine, ma presto emerge anche un altro, grosso problema, che non può essere più ignorato: Mimì Augello, da tempo piuttosto cupo, diventa sempre più irascibile, scontroso, intrattabile; è spesso aggressivo e ingiusto con i sottoposti; insomma, al commissariato non si respira più. Montalbano capisce di dover fare qualcosa, e in breve scopre che Mimì ha un’amante, con la quale si incontra in segreto, di notte. Salvo ritiene che la tresca sia alla base dello strano comportamento di Mimì, che presto va di male in peggio: Augello pretende che Salvo gli assegni il caso del morto al critaru, altrimenti chiederà al questore il trasferimento ad altra sede. Montalbano prende tempo, e intanto va avanti con l’indagine, e scopre che il morto nel sacco è stato ucciso e sistemato in una maniera che richiama antichi rituali mafiosi: perciò di delitto di mafia si tratta, e non solo, ma operato da qualcuno che conosce bene il modo in cui agiva la vecchia mafia. E questa pista sembra presto avere conferma: il caso del critaru si intreccia con un altro caso, la scomparsa di Giovanni Alfano, denunciata dalla moglie Dolores. Alfano è parente dell’ormai vecchissimo e malato Balduccio Sinagra. Montalbano scopre che il morto nel sacco è appunto Giovanni Alfano, e molti elementi fanno pensare che questi possa essere stato ucciso, in quanto traditore, per ordine di Balduccio. L’indagine sembra avviata verso la sua risoluzione, quando d’un tratto Salvo scopre un fatto che lo sconvolge: la relazione adultera di Mimì potrebbe essere collegata con l’omicidio del critaru e questo forse potrebbe avere conseguenze per lo stesso Augello.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Stasera tutto è possibile

Questa sera su Rai 2 va in onda un nuovo appuntamento in replica di Stasera tutto è possibile, il programma di Stefano De Martino che chiama a raccolta i comici italiani.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – La scelta

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report – Chi trova un vaccino

Questa sera su Rai 3 va in onda in prima tv la puntata di Report dedicata ai vaccini contro il Covid-19.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta repubblica

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 11 MAGGIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Il signore degli Anelli – Il ritorno del Re

Questa sera su Canale 5 va in onda l’ultimo film della trilogia del Signore degli Anelli, intitolata Il ritorno del re.

Trama: Sauron ha deciso di sferrare l’attacco decisivo all’umanita’ nella capitale di Gondor, a Minas Tirith dove Gandalf (Ian McKellen) sta cercando in tutti i modi di spingere l’ormai smembrato esercito di Gondor ad una reazione. Nel frattempo Theoden si allea ai guerrieri di Rohan per combattere al loro fianco. Per quanto coraggioso, fedele e pieno di immensa lealta’, l’esercito allestito dagli umani non puo’ tenere testa alle innumerevoli armate nemiche che arrivano da tutto il regno. Ma questo e’ un sacrificio che va compiuto per tenere distratto Sauron e concedere a Frodo la possibilita’ di arrivare a distruggere l’anello. Curiosita’ – L’atteso ultimo capitolo consacra definitivamente il successo della trilogia: 11 nomination e 11 Oscar vinti nel 2004 (miglior film, regia, costumi, scenografia, sceneggiatura, montaggio, trucco, colonna sonora, canzone, suono, effetti visivi). La versione definitiva e’ stata ultimata 5 giorni prima dell’anteprima mondiale che si e’ svolta a Wellington in Nuova Zelanda. In quell’occasione anche il regista ha visto il film per la prima volta. I bambini di Jackson appaiono due volte nel film: al matrimonio di Sam e a Gondor, quando i cavalieri lasciano la citta’.

GUIDA TV 11 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Emigratis

Su Italia 1 questa sera va in onda Emigratis. Un unico denominatore comune: lo scrocco, un modo di vivere le esperienze contando esclusivamente sulle forze economiche altrui. Saranno davvero tante le missioni dell’impertinente duo che si prefiggera’ ogni volta di raggiungere traguardi e obiettivi assurdi. Metteranno tutto sul conto di vip italiani lontani dal nostro paese, vittime inconsapevoli delle loro incursioni. Andrea Pirlo, Federica Pellegrini con Filippo Magnini, Il Volo, Cristian Vieri, Elisabetta Canalis, Elena Santarelli, Sebastian Giovinco: sono solo alcuni dei moltissimi malcapitati famosi finiti a dover pagare il conto ai due scrocconi foggiani.

PROGRAMMI 11 MAGGIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Schegge di paura

Questa sera su La 7 è in programmazione il film Schegge di paura.

Trama: Un ragazzo è accusato di aver ucciso l’arcivescovo di Chicago, anche se le prove sono schiaccianti un avvocato famoso crede nella sua innocenza.

PROGRAMMI TV 11 MAGGIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 154 Prima TV

21:30 – Delitti – Il piccolo Lorys

Su Tv8 questa sera va in onda Delitti – Il piccolo Lorys.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Figli

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Figli con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Italia’s Got Talent

Su Sky Uno è in programma una puntata di Italia’s Got Talent.

