Stasera in tv 11 gennaio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 11 gennaio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 11 gennaio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 11 gennaio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Penso che un sogno così

Questa sera su Rai 1 va in onda lo spettacolo Penso che un sogno così. Dopo il grande successo teatrale di Penso che un sogno cosi, Giuseppe Fiorello costruisce una serata evento, adattamento televisivo dello straordinario spettacolo teatrale. Tra ricordi di bambino e le canzoni di Modugno, Giuseppe Fiorello racconta due vite distanti, eppure unite da tanti dettagli: quella di suo padre e quella di Domenico Modugno. Grandi ospiti entreranno in maniera sorprendente, a far parte di questo racconto.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – L’uomo sul treno

Questa sera su Rai 2 va in onda il film L’uomo sul treno.

Trama: Michael MacCauley è un pendolare che da circa vent’anni, tutti giorni feriali, si reca a New York, finché non perde il lavoro presso una importante compagnia di assicurazioni. Prima era un agente di polizia e ha ancora amici nel dipartimento, tanto che confessa la sua disgrazia all’ex partner e aspetta invece di tornare a casa per dirlo alla moglie. Sul treno del ritorno incontra però una donna misteriosa che gli offre centomila dollari in cambio della sua collaborazione: vuole che trovi una persona di cui sa solo che non si tratta di un passeggero abituale.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:15 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda Report, il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci. Dall’inizio della pandemia gli appalti per l’acquisto di dispositivi di protezione sono stati affidati dal Commissario per l’emergenza coronavirus quasi sempre senza gara, anche per grandi importi. Come è andata? Parallelamente agli acquisti all’estero e in particolare dalla Cina bisognava creare una filiera nazionale di produzione, l’Italia ci è riuscita? Dalle aziende cinesi da cui sono state comprate mascherine a prezzi altissimi, alle imprese del Cura Italia, fino al maxi appalto Fca, il viaggio di Report tra mediatori diventati milionari e mascherine cinesi che l’Italia non compra più, ma ancora arrivano negli aeroporti della penisola. IN DIRETTA Sono passati dieci anni da quando PewDiePie, il più famoso youtuber al mondo caricava la sua prima clip che lo riprendeva mentre giocava ai videogiochi. Oggi i suoi video sono stati visti circa 26 miliardi di volte e si stima che a fine 2020 abbia guadagnato poco meno di 60 milioni di dollari. Il gaming è un settore in continua crescita che ha esplorato, negli anni, nuove forme di espressione. Di recente abbiamo assistito a un esodo di influencer che da Youtube sono passati al meno noto Twitch. Con il 90% delle ore complessive di livestreaming, la piattaforma di proprietà di Amazon non ha rivali nel settore. Report ha provato a ricostruire i motivi del successo creando un canale ad hoc, e ha individuato le numerose lacune finanziarie che ancora affliggono il settore del gaming. Quanti soldi ha perso l’erario italiano per non aver creato un codice Ateco rivolto agli streamer? FUOCHI FAUTI A Roma le cremazioni sono in tilt. Più di mille salme sono in attesa, nei cimiteri, di essere cremate. Ama S.p.A., che ha in gestione i servizi cimiteriali, non sa più dove metterle: per questo vengono accatastate in luoghi non consoni come i depositi per gli automezzi del cimitero di Prima Porta. Eppure nel 2017 in una memoria, approvata dalla Giunta Raggi, era stato previsto tutto. DIETRO IL DADO Per monitorare l’impatto dell’epidemia da Sars-Cov-2 viene rilevata quotidianamente una mole di dati dalle aziende sanitarie locali che però non sempre viene trasmessa con completezza alla Regione. Altri dati raccolti invece a livello regionale, seppur preziosi, non vengono inviati ai vertici nazionali. E a oggi non c’è un dato solido nazionale sul rischio di trasmissione di contagio nel momento in cui ci si esponga a un caso positivo in ambito familiare, lavorativo o ricreativo. Se non pubblicato nella sua completezza, il dato offre una marginale lettura della situazione pandemica, finanche fuorviante. Se dal bollettino giornaliero la diminuzione di ricoveri in terapia intensiva può sembrare una buona notizia, in realtà non si sa se i posti letto liberati sono di pazienti dimessi o deceduti. E il dato dei decessi Covid come viene calcolato?

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 va in onda il talk politico-economico condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 11 GENNAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 condotto da Alfonso Signorini. Quale concorrente sarà eliminato oggi dalla Casa?

GUIDA TV 11 GENNAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI

21:20 – Mechanic: Resurrection

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Mechanic.

Trama: Arthur Bishop, uno dei sicari più esperti nell’uccidere facendo sembrare le morti accidentali, ha deciso di mettersi a riposo. Benché abbia rifiutato una richiesta di ingaggio, viene costretto ad accettare nel momento in cui la donna di cui si è innamorato viene sequestrata. Dovrà compiere tre omicidi se vuole sperare di rivederla viva.

PROGRAMMI 11 GENNAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap

21:15 – Witness – Il testimone

Questa sera su La7 va in onda il film Witness.

Trama: Rachel Lapp è una giovane vedova in viaggio con il figlioletto Samuel (Haas). Questi, durante una sosta presso una stazione ferroviaria, è testimone di un brutale omicidio. L’ispettore John Book (Ford), che sospetta di uno dei suoi colleghi, assume le indagini e si incarica della protezione del piccolo e della madre. Ferito gravemente nel corso della sua missione, Book si rifugia all’interno della comunità rurale degli Amish, che vivono dei prodotti della terra, conservando ancora gli usi e i costumi del XVIII secolo e a cui appartengono Rachel e suo figlio.

PROGRAMMI TV 11 GENNAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Molise

21:30 – Pulp Fiction

Su Tv8 questa sera va in onda il film Pulp Fiction.

Trama: Pumpkin e Honey Bunny decidono di rapinare la tavola calda in cui stanno mangiando. Vincent e Jules sono due gangster che devono eseguire un lavoro. Vincent è preoccupato perché deve tenere compagnia a Mia, la moglie cocainomane del suo capo. Butch, un pugile al servizio di Marsellus, non ha eseguito l’ordine del capo di perdere un incontro. Vincent e Jules sono nell’appartamento dell’inizio, hanno ucciso due balordi e tengono sotto tiro un terzo. Epilogo. L’azione torna nella tavola calda dell’inizio.

NOVE

20:15 – Deal With It

21:30 – Fantozzi contro tutti

Questa sera sul Nove va in onda il film con Paolo Villaggio Fantozzi contro tutti.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – I delitti del BarLume – Mare forza quattro

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Charlie’s Angels.

Trama: Una forte mareggiata di fine marzo si abbatte sul lungomare di Pineta distruggendo tavolini e sedie dell’amato BarLume. Sarà forse una metafora dell’arrivo del virus? Nel dubbio i vecchini, fatta eccezione di Bandinelli, si sono già tappati in casa e così non possono assistere al ritrovamento del cadavere che la mareggiata ha portato sotto il bar. Il caso si rivela rognoso per la Fusco ma per fortuna a darle una mano ce’ come al solito il Viviani.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:15 – Hell’s Kitchen USA

Su Sky Uno questa sera è in programma la nuova stagione di Hell’s Kitchen USA

