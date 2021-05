Stasera in tv 10 maggio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Chiamami ancora amore

Questa sera su Rai 1 va in onda la nuova serie Chiamami ancora amore.

Trama: L’assistente sociale indaga sui primi mesi di vita di Pietro e sulle capacità di cura della madre. A obbligarla a questa mossa sono le accuse rivolte da Enrico ad Anna e le prove che lui ha raccolto per dimostrare il comportamento della moglie all’epoca. Rosa Puglisi interroga prima il pediatra del bambino e poi tutte le figure che possono restituirle uno sguardo su quel periodo.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – A Napoli non piove mai

Questa sera su Rai 2 va in onda il film A Napoli non piove mai.

Trama: Barnaba soffre della sindrome di Peter Pan. Jacopo è vittima della sindrome dell’abbandono. Sonia soffre della sindrome di Stendhal. Il loro incontro porterà questi tre personaggi a superare le rispettive “sindromi” e affrontare la vita con ottimismo e positività, come se ci fosse sempre il sole, convinti che tanto a Napoli non piove mai…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Via Dei Matti n°0

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda lo storico programma d’inchiesta Report, condotto da Sigfrido Ranucci.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 10 MAGGIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – L’ISOLA DEI FAMOSI

Questa sera su Canale 5 va in onda lo show Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi. Seguiamo le vicende dei naufraghi vip alle prese con la lotta per la sopravvivenza privati di ogni tipo di comodità.

GUIDA TV 10 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:20 – John Wick

Questa sera su Italia 1 va in onda il film John Wick.

Trama: Dopo l’improvvisa morte della moglie, John Wick riceve da lei un ultimo regalo: un cucciolo di beagle accompagnato da un biglietto che lo esorta a non dimenticare mai come si fa ad amare. Il profondo dolore di John, però, viene interrotto quando la sua auto, una Boss Mustang del 1969, attira l’attenzione del sadico malvivente Iosef Tarasof che, nonostante il rifiuto di John, insieme ai suoi tirapiedi irrompe in casa dell’uomo per prendersi l’auto con la violenza. Il gesto della banda scatenerà quindi il risveglio di uno dei più crudeli assassini che la malavita abbia mai conosciuto: John, infatti, è stato a lungo un leggendario e feroce killer di New York, che lavorava per il padre di Iosef, il boss Viggo Tasarov. E la sua ricerca di vendetta rimetterà in moto la spietata macchina di morte che il mondo della criminalità una volta temeva…

PROGRAMMI 10 MAGGIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Il giurato

Questa sera su La7 va in onda il film Il giurato.

Trama: Prendere parte come giurato al processo contro il mafioso Boffano si rivela un’arma a doppio taglio per Annie Laird, scultrice e madre single. C’è infatti chi trama nell’ombra e vuole servirsi di lei per influenzare la giuria. “Il Maestro” è un collaboratore della mafia, un uomo spietato capace di uccidere a sangue freddo amici, bambini, donne con cui ha appena fatto l’amore. Annie viene soggiogata da quest’uomo di cui non conosce l’identità, così intellettuale e seducente. La scoperta di chi sia veramente è per Annie un colpo atroce, che avrà conseguenze imprevedibili. Tratto dal best seller di George Dawes Green.

PROGRAMMI TV 10 MAGGIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Bruno Barbieri 4 hotel

Su Tv8 questa sera va in onda il programma di Bruno Barbieri 4 hotel.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – Fuori in 60 secondi

Questa sera sul Nove va in onda il film Fuori in 60 secondi.

Trama: La sorte di un giovane è segnata a meno che non intervenga suo fratello Memphis, che è uscito dal giro dei furti di macchine da tempo, ma che in passato era il Numero 1. Memphis ha solo quattro giorni per rubare cinquanta auto e portarle a Calitri. Mette insieme il gruppo e passa all’azione con l’aiuto anche di una sua vecchia fiamma. Ma un poliziotto grintoso si è messo sulle tracce e gli creerà non pochi problemi. Nicolas Cage lascia la guida delle ambulanze per riportare in auge il mito del pilota spericolato che fu proprio di Steve McQueen. Sceglie così il remake di un film di serie B degli anni Settanta Gone in 60 seconds di H.B.Halicki.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Twist

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Twist.

Trama: Nella moderna Londra, un giovane street artist di graffiti incontra una banda di giovani sfacciati truffatori al servizio di Fagin, un anziano uomo senza scrupoli. Sarà così coinvolto in una rapina ad alto rischio per rubare un dipinto dal valore inestimabile.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Master pasticciere di Francia

Su Sky Uno questa sera è in programma Master pasticciere di Francia.

