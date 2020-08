Stasera in tv 10 agosto 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 10 agosto 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 10 agosto 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 10 agosto 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Techetechetè

21:25 – Il giovane Montalbano

Questa sera su Rai 1 va in onda, in replica, una nuova puntata in replica de Il giovane Montalbano.

Trama: Ormai è quasi tutto pronto: Livia è a Vigata per preparare il trasloco. Salvo dovrebbe aiutarla, soprattutto dovrebbe essere contento di trasferirsi a Genova fra pochi giorni e di lasciare le incombenze del commissariato ad Augello. Ma allora perché Montalbano prende tanto a cuore il caso della morte apparentemente accidentale della giovane e bellissima Annarosa? Forse perché è stato lui, di ritorno da una gita ad Erice con Livia, a scoprirne il cadavere, in un’auto uscita di strada? O forse perché vede Augello un po’ in difficoltà nel gestire un’indagine che si rivela subito molto complicata? O forse semplicemente perché la convinzione di trasferirsi a Genova, così ferma qualche settimana fa, ora vacilla sempre di più? Montalbano sa che non sta solo cambiando città. Sta lasciando un mondo – il commissariato, Vigata, la Sicilia – di cui lui si sente parte integrante. Quello è il suo mondo, il commissariato è la sua famiglia, quella famiglia che lui non ha mai avuto. Ma non c’è tempo per i ripensamenti: risolto con la solita acutezza il caso dell’omicidio della povera Annarosa, Salvo è pronto per salire in macchina e raggiungere Livia a Boccadasse, in attesa della prossima nomina al commissariato della città della Lanterna.

RAI 2

20:30 – Tg2 TG2 – 20.30

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Hawaii Five-0

Su Rai 2 questa sera va in onda una puntata di Hawaii Five-0

Trama: Wright è ancora in fuga, ma il cerchio si stringe attorno al fuggitivo. Junior deve affrontare la rabbia ed il tormento d i suo padre…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Hippocrate

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Hippocrate, con Vincent Lacoste e Reda Kateb.

Trama: Benjamin è convinto che diventerà un bravo medico e sta per affrontare il suo primo stage, presso l’istituto in cui lavora suo padre, il professor Barois. L’esperienza si rivela però tutt’altro che semplice e niente va come Benjamin aveva sperato, costretto a confrontarsi non solo con i propri limiti e paure, ma anche quelle di pazienti, familiari, medici e resto del perso nale. La pratica è più difficile della teoria, le responsabilità pesantissime, suo padre è assente e il suo collega stagista è un medico molto più esperto di lui: Benjamin non è più sicuro di niente.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia News

21:25 – Codice Mercury

Questa sera su Rete 4 va in onda il film Codice Mercury, con Bruce Willis e Alec Baldwin.

Trama: Un bambino autistico decodifica su un giornale di enigmistica un codice segretissimo del Ministero della Difesa. Non l’avesse mai fatto: i suoi genitori vengono uccisi e lui si salva nascondendosi nella casetta dei giocattoli. Rimasto solo gli appioppano Art Jeffries, un agente Fbi come al solito in guerra coi superiori, poi…

STASERA IN TV 10 AGOSTO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima sprint

21:20 – Il paradiso all’improvviso

Questa sera su Canale 5 va in onda il film Il paradiso all’improvviso, di e con Leonardo Pieraccioni.

Trama: Lorenzo, single convinto, si innamora di Amaranta, una ragazza conosciuta apparentemente per caso. Apparentemente, perché in realtà Amaranta si chiama Anna ed è una attrice contattata dai suoi amici per farlo innamorare.

GUIDA TV 10 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:40 – C.S.I.

21:10 – Battiti Live

Su Italia 1 questa sera va in onda un’altra puntata di Battiti Live, il concerto con gli artisti più celebri della musica italiana e internazionale.

PROGRAMMI 10 AGOSTO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 è in programmazione un’altra puntata in replica di Propaganda Live.

PROGRAMMI TV 10 AGOSTO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – UEFA Europa League Prepartita – Quarti Live

20:55 – UEL Inter – Bayer L. (Quarti) Live

Questa sera va in onda la partita di Champions League tra Inter e Bayer L.

SKY CINEMA UNO

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – City of Crime

Questa sera su Sky Cinema Uno è in programmazione il film City of crime, con Chadwick Boseman e Sienna Miller.

SKY UNO

20:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel: ultimi preparativi Prima TV

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Venezia

Questa sera su Sky Uno va in onda una puntata, in replica, di 4 ristoranti di Alessandro Borghese.

