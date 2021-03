Stasera in tv 1 marzo 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 1 marzo 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 1 marzo 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 1 marzo 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Ricciardi

Questa sera su Rai 1 va in onda la quinta puntata de Il Commissario Ricciardi, la serie tv con Lino Guanciale.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 va in onda la serie tv NCIS.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Presa diretta

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Presa Diretta.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 torna Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 1 MARZO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Questa sera su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip.

GUIDA TV 1 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – SOTTOSOPRA

21:20 – Brick Mansions

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Brick Mansions.

Trama: A Detroit, in un futuro prossimo, il sindaco desidera sbarazzarsi del ghetto chiamato Brick Mansions, controllato da Tremaine (RZA), il piu’ potente signore della guerra della città. Lino (David Belle), virtuoso ex galeotto, è determinato nel voler porre fine allo strapotere di Tremaine. Quando Tremaine rapisce Lola (Catalina Denis), la tosta ragazza con cui Lino ha una storia, a lui non resta altra scelta che far coppia con Damien (Paul Walker), un agente sottocopertura. La vita di Lola non è l’unica cosa ad essere in pericolo: Tremaine minaccia infatti, qualora le sue richieste non vengano soddisfatte, di far esplodere una bomba al neutrone entro 24 ore. Lino e Damien dovranno impegnarsi per trovare la bomba e salvare Lola, senza avere idea che chi tira le fila non considera più la distruzione di Brick Mansions qualcosa di negativo.

PROGRAMMI 1 MARZO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda Atlantide – Jamal Khashoggi, un delitto di Stato.

PROGRAMMI TV 1 MARZO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 108 Prima TV

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Questa sera su Tv8 va in onda Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – Rocky V

Questa sera sul Nove va in onda Rocky V.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – La mia banda suona il pop

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film La mia banda suona il pop.

Trama: Il magnate russo Ivanov sogna una reunion a Pietroburgo del suo complesso musicale italiano preferito, i Popcorn, famosissimi negli anni Ottanta. Il manager della band, Francok che vive tra Italia e Russia, viene contattato a questo proposito da tale Olga, donna di fiducia di Ivanov. Franco tenta di dissuaderlo perché lui in fondo i Popcorn li odia e preferisce controproporre alternative a suo avviso ben più valide: con Ivanov, però, non si discute, vuole i Popcorn e così sarà. Tuttavia i quattro membri della band, ognuno per un motivo diverso, rifiutano l’offerta per inseguire sogni e obiettivi più appetibili. Ma evidentemente è scritto che la reunion si faccia perché i suddetti “sogni e obiettivi”, come in un beffardo gioco del destino, vengono tutti improvvisamente meno inducendo i vecchi compagni ad accettare la bizzarra proposta. Gli artisti, un po’ arrugginiti, sono pronti alla nuova avventura, depressi ma pronti. Tra prove costumi, sound check, liti, vecchi amori e vecchi rancori, i quattro scoprono con stupore di dover fungere da cavallo di troia per una colossale rapina ai danni di Ivanov progettata da Olga. Le loro resistenze sono inutili: le perplessità si convertono ben presto in sentimenti di polarità opposta. I quattro vedono nel progetto criminale un potenziale salvifico per le vite di tutti. Che succederebbe quindi se provassero a rubarli loro quei soldi? Perché non tentare il colpaccio?.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Best Bakery – Pasticcerie d’Italia.

