Stasera in tv 1 giugno 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 1 giugno 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 1 giugno 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 1 giugno 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Il giovane Montalbano

Questa sera su Rai 1 va in onda in replica la prima puntata della serie Il giovane Montalbano, che s’intitola La prima indagine.

Trama: L’omicidio di un mezzo delinquente con alcuni precedenti per furto di bestiame accoglie il commissario Montalbano, appena arrivato a Vigata. Gli basta poco per capire che le indagini stanno andando nella direzione sbagliata.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Brigano, tutto casa e teatro

Questa sera su Rai 2 va in onda lo show di Enrico Brignano dal titolo Brignano, tutto casa e teatro. Il comico riflette sulle ossessioni legate al tempo che fugge, in un nuovo spettacolo tutto da ridere, fra ricordi del passato e progetti per il futuro.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Palestre di vita

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Report, intitolata Le mascherine del Senato.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Quarta repubblica.

STASERA IN TV 1 GIUGNO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Dunkirk

Su Canale 5 stasera va in onda il film Dunkirk in prima tv con Harry Styles.

Trama: Pluripremiato film di Christopher Nolan, vincitore di tre Premi Oscar. La storia dell’Operazione Dynamo, che in otto giorni salvò la vita a 338.226 soldati.

GUIDA TV 1 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Emigratis

Su Italia 1 questa sera va in onda una nuova puntata di Emigratis.

PROGRAMMI 1 GIUGNO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Witness – Il testimone

Questa sera su La 7 è in programmazione il film Witness – Il testimone.

Trama: Rachel Lapp è una giovane vedova in viaggio con il figlioletto Samuel (Haas). Questi, durante una sosta presso una stazione ferroviaria, è testimone di un brutale omicidio. L’ispettore John Book (Ford), che sospetta di uno dei suoi colleghi, assume le indagini e si incarica della protezione del piccolo e della madre. Ferito gravemente nel corso della sua missione, Book si rifugia all’interno della comunità rurale degli Amish, che vivono dei prodotti della terra, conservando ancora gli usi e i costumi del XVIII secolo e a cui appartengono Rachel e suo figlio.

PROGRAMMI TV 1 GIUGNO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Sette anime

Su Tv8 questa sera va in onda il film Sette anime, con Will Smith.

Trama: Ingegnere aerospaziale decide di fare un dono molto speciale, ma prima vuole osservare le sette persone che ha scelto per vedere se lo meritano.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Alita – Angelo della battaglia

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Alita – Angelo della battaglia.

Trama: Kolossal tra live action e CGI tratto dall’omonimo manga. Alita è una cyborg decisamente unica: combatte senza paura, ma prova emozioni ‘molto umane’. Il suo padre/creatore teme che il suo istinto da guerriera possa metterla in gravi pericoli.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Italia’s Got Talent

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma un’altra puntata in replica di Italia’s Got Talent.

