Stasera in tv 9 luglio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 9 luglio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 9 luglio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 9 luglio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Che Dio ci aiuti

Questa sera su Rai 1 va in onda Che Dio ci aiuti, fiction in replica con protagonista Elena Sofia Ricci.

Trama: Suor Angela offre il suo aiuto a una ragazza, disposta a qualsiasi cosa pur di salvare chi ama. Nel frattempo, nella vita di Ginevra si ripresenta, minaccioso, il suo passato.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Novantesimo minuto gol flash

21:45 – Huawaii Five O

Questa sera su Rai 2 va in onda il telefilm Huawaii Five O, con la puntata Amanda.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:40 – Geo – Vacanze italiane

21:20 – Mia Martini – Fammi sentire bella

Questa sera su Rai 3 va in onda in replica il docufilm dedicato a Mia Martini.

Rai 3 trasmetterà Mia Martini, fammi sentire bella, il docufilm di Indigostories prodotto da Alessandro Lostia e diretta da Giorgio Verdelli, che ripercorrerà i momenti di maggiore rilievo della carriera di Mia Martini. Nel docufilm è contenuto anche Fammi sentire bella, inedito di Mia Martini pubblicato postumo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Signori si nasce e noi?

Su Rete 4 va in onda lo spettacolo Signori si nasce e noi? La comicità de “I Legnanesi” racconta una divertentissima storia della famiglia Colombo.

STASERA IN TV 9 LUGLIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Temptation Island

Su Canale 5 stasera va in onda la seconda puntata della nuova edizione di Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia. Alcune coppie di fidanzati mettono alla prova il loro amore tra tentazioni e acque cristalline.

GUIDA TV 9 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:30 – Fast & Furious: Solo parti originali

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Fast & Furious: solo parti originali.

Trama: Scappato a Panama dopo un colpo, Don viene a sapere che la sua amata Letty è stata assassinata. Torna allora per cercare un certo Braga, responsabile della morte di Letty.

PROGRAMMI 9 LUGLIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In onda

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di In onda, l’approfondimento curato da David Parenzo e Luca Telese.

PROGRAMMI TV 9 LUGLIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Un’estate romantica

Su Tv8 questa sera va in onda il film Un’estate romantica, pellicola sentimentale del 2019.

Trama: La giovane Alana si è appena fidanzata, decide così di tornare in Florida per dare la bella notizia al padre. Arrivata nella sua vecchia casa rivede gli amici e soprattutto Kai, il suo ex fidanzato. La ragazza si ritrova a dover fare delle scelte perché combattuta tra la sua nuova vita e quella che aveva prima.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Mother’s Day

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Mother’s Day, commedia del 2016 con Jennifer Aniston.

Trama: Diverse storie con protagoniste madri e padri differenti si intrecciano durante il giorno della Festa della Mamma. Miranda, una conduttrice televisiva, ha scelto la carriera sacrificando la vita privata e la maternità. Sandy è invece una mamma single, il cui ex marito ha sposato da poco una donna molto più giovane. Bradley sta crescendo da solo una figlia adolescente ma ciò per lui comporta talvolta dei grandi imbarazzi. Jesse, infine, sembra avere qualche problema con la madre che non accetta il passare degli anni, mentre Kristin è stata adottata e non ha mai conosciuto la madre biologica.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – The Royals

Su Sky Uno questa sera è in programma The Royals. Scopriamo la frenetica, esilarante, ma spesso sgradevole e indecente relazione tra i media e i reali. La vita pubblica dei membri della famiglia reale comporta anche aspetti negativi, come l’invasione della privacy.

