Stasera in tv 9 aprile 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 9 aprile 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 9 aprile 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 9 aprile 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Doc Nelle tue mani

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Doc Nelle tue mani con Luca Argentero.

Trama: Giulia riporta Andrea in reparto per una paziente che chiede di essere visitata esclusivamente da lui e che n on sa delle sue attuali condizioni. Un errore causato dalla sua amnesia mette però tutti gli specializzandi sotto pressione. Intanto, Alba è costretta ad affrontare il rancore che prova nei confronti di sua madre.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Captain America: Il primo vendicatore

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Captain America: Il primo vendicatore, con Chris Evans e Hugo Weaving.

Trama: Dopo essere stato dichiarato inadatto al servizio militare, Steve Rogers si offre volontario per partecipare a un programma speciale che farà di lui un super soldato, il cui nome di battaglia sarà Capitan America. Sotto questa nuova identità si unirà con i compagni Bucky Barnes e Peggy Carter per combattere la diabolica organizzazione Hydra, guidata dall’infame Teschio Rosso.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:15 – Non ho l’età

20:35 – Un posto al sole- Classic

21:10 – Napoli Milionaria

Questa sera su Rai 3 va in onda Napoli Milionaria, la seconda di quattro commedie del grande De Filippo portate sul piccolo schermo dalla Rai.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Diritto e Rovescio

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Diritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 9 APRILE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Pirati dei Caraibi II – La maledizione del forziere fantasma

Su Canale 5 stasera va in onda il secondo film della saga Pirati dei Caraibi, La maledizione del forziere fantasma.

Trama: Secondo film della serie, Elisabeth e Will si stanno per sposare mentre vengono arrestati e condannati a morte per aver aiutato il pirata Jack Sparrow

GUIDA TV 9 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – The Departed – Il bene e il male

Su Italia 1 questa sera va in onda il film The Departed – Il bene e il male, con Jack Nicholson e Leonardo Di Caprio.

Trama: Nella città di Boston vige la legge criminale del Boss Frank Costello. Dopo anni di crimini, violenze e omicidi, il dipartimento di Polizia decide di contrastare in maniera più marcata le attività del boss e della sua organizzazione. Per fare ciò, infiltra un giovane poliziotto cresciuto in zona, Billy Costigan, all’interno dell’organizzazione di Costello. Costigan, non senza qualche contraccolpo psicologico, dovendosi destreggiare tra malviventi e storie violente, tenta di entrare tra le grazie del boss per scoprirne i piani e comunicarli al capo della polizia, unico suo interlocutore alla centrale. Al contempo , un’altra recluta, cresciuto anch’esso per le strade di South Boston, Colin Sullivan, sta facendo carriera in polizia.

PROGRAMMI 9 APRILE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 9 APRILE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 139 Prima TV

21:30 – La notte dei record Ep. 3

Su Tv8 questa sera va in onda il programma La notte dei record condotto da Enrico Papi il quale, in 5 imperdibili puntate, ha il compito di presentare ed interagire con i protagonisti accomunati da un unico obiettivo: dimostrare in pochi minuti, o addirittura secondi, di essere i migliori al mondo.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – L’agenzia dei bugiardi

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film L’agenzia dei bugiardi, con Giampaolo Morelli e Alessandra Mastronardi.

Trama: Il seducente Fred, l’esperto di tecnologia Diego e l’apprendista narcolettico Paolo sono i componenti di una diabolica e geniale agenzia che fornisce alibi ai propri clienti e il cui motto è “Meglio una bella bugia che una brutta verità'”. Fred si innamora di Clio, paladina della sincerità a tutti i costi, alla quale quindi non può svelare qual è il suo vero lavoro. La situazione si complica quando Fred scopre che il padre di Clio, Alberto, è un suo cliente, che si è rivolto all’agenzia per nascondere alla moglie Irene una scappatella con la sua giovane amante Cinzia. Accidentalmente, per una distrazione di Alberto, si ritroveranno in vacanza tutti insieme: Carla, Clio, Alberto e Cinzia in una situazione esplosiva. Cosa si inventeranno questa volta Fred e i suoi per creare l’alibi perfetto e sfuggire ancora una volta alla verità?

SKY UNO

20:15 – Cuochi d’Italia 2

21:15 – Family Food Fight

Questa sera su Sky Uno va in onda una puntata di Family Food Fight.

