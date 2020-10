Stasera in tv 8 ottobre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Nero a metà

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Nero a metà.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Seconda Linea

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Seconda Linea.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Tutto su mia madre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La battaglia dei sessi

Questa sera su Rai 3 va in onda in prima tv il film La battaglia dei sessi con Emma Stone e Steve Carell.

Trama: La battaglia dei sessi, il film sulla famosa partita di tennis datata 20 settembre 1973, che vede il ritorno della coppia Emma Stone e Steve Carell. La pellicola racconta la celebre partita di tennis avvenuta nel 1973 tra Billie Jean King e Bobby Riggs, match che venne soprannominato per l’appunto “la battaglia dei sessi”.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Diritto e rovescio

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Diritto e rovescio.

STASERA IN TV 8 OTTOBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Chi vuol essere milionario?

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Chi vuol essere milionario con Gerry Scotti.

GUIDA TV 8 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:30 – C.S.I.

20:25 – C.S.I.

21:20 – Le Iene Show

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show.

PROGRAMMI 8 OTTOBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda un’altra puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 7 OTTOBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:35 – Sotto assedio

Su Tv8 questa sera va in onda il film Sotto assedio.

Trama: All’agente John Cale (Channing Tatum) e’ stata appena negata la possibilita’ di lavorare per la difesa del presidente degli Stati Uniti James Sawyer (Jaime Foxx). Per non deludere le aspettative della figlioletta Emily, John decide di portarla in visita alla Casa Bianca quando il complesso viene attaccato da un gruppo paramilitare pesantemente armato. Con il governo nel caos e il tempo che stringe, tocchera’ a Cale salvare il presidente, sua figlia e l’intera nazione.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:40 – Il ladro di giorni

21:15 – The Bourne Identity

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film The Bourne Identity.

Trama: Ripescato in mare e sofferente di amnesia, l’ex agente segreto Jason Bourne cerca di ricostruire il suo passato e la sua identità.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – Dinner Date – Amore in cucina

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Dinner Date – Amore in cucina.

