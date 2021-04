Stasera in tv 8 aprile 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 8 aprile 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 8 aprile 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 8 aprile 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Un passo dal cielo 6

23:40 – Porta a Porta

Questa sera su Rai 1 va in onda la fiction Un passo dal cielo 6.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Anni 20

Questa sera su Rai 2 va in onda Anni 20.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – Via Dei Matti n°0

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Una giusta causa

23:25 – Blob

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Una giusta causa.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

Su Rete 4 torna Dritto e rovescio.

STASERA IN TV 8 APRILE 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – CADO DALLE NUBI

Questa sera su Canale 5 va in onda il film di Checco Zalone, Cado delle nubi.

GUIDA TV 8 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – CONTROMISURE

21:20 – TRESPASS

22:10 – TGCOM

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Trespass

PROGRAMMI 8 APRILE 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 8 APRILE 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – UEFA Europa League Prepartita – Quarti Andata Live

21:00 – UEFA Europa League Ajax – Roma (Quarti Andata) Live

NOVE

20:30 – DEAL WITH IT

21:25 – Che fine hanno fatto i Morgan?

Questa sera sul Nove va in onda Che fine hanno fatto i Morgan?

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Robert the Bruce – Guerriero e Re

Trama: Scozia, 1306. La morte di re Alessandro III, senza un successore, ha lasciato la nazione in tumulto e tutti i nobili casati bramano la corona scozzese. Robert The Bruce (Angus Macfadyen), dopo aver combattuto con William Wallace (interpretato da Mel Gibson in Braveheart), crede ancora nell’indipendenza scozzese. Si incorona re e fa sua la causa della libertà della Scozia. Ma non può vincere contro la potente Inghilterra. Sconfitto più volte, il suo esercito si disperde, la nobiltà scozzese lo abbandona e il Re d’Inghilterra mette una taglia sulla sua testa. Si ritrova così solo, ferito e braccato dagli stessi soldati che un tempo guidava. La sete di vendetta è tanta e il fuoco della libertà arde nel cuore del suo popolo.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo Ep. 9

21:15 – Family Food Fight

Su Sky Uno questa sera è in programma Family Food Fight.

