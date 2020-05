Stasera in tv 7 maggio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 7 maggio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 7 maggio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 7 maggio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Vivi e lascia vivere

Questa sera su Rai 1 va in onda la terza puntata della nuova fiction Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci.

Trama: Laura e Toni, complici nel lavoro, si ritrovano vicini e abbandonano le loro resistenze, malgrado il passato comune consi glierebbe di non farlo. L’attività di Laura comincia a funzionare, ma Giada ha una brutta avventura nel locale dove lavora… Toni non è quello che sembra e Laura lo scopre. A seguito di questo lo allontana da lei e dalla sua famiglia. Giada per un caso trova qualcosa che non quadra sulla morte di suo padre Renato. Giovanni, il figlio minore di Laura scopre per la prima volta l’amore.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Una festa esagerata

Questa sera su Rai 2 va in onda il terzo appuntamento con il teatro napoletano a cura di Vincenzo Salemme. La terza opera in onda stasera si intitola Una festa esagerata.

Trama: Giochi di parole, equivoci e fatalità sono al centro dello spettacolo, il quale, già dal titolo, anticipa qualcosa di straordinario. La vicenda ruota intorno alla festa del diciottesimo di Mirea, la figlia di Gennaro Parascandolo.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Il caso Collini

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Il caso Collini, film drammatico tedesco del 2019.

Trama: 2001, Fabrizio Collini, operaio italiano in pensione e residente da 35 anni in Germania, uccide a sangue freddo con tre colpi di pistola l’anziano Hans Meyer, un ricco industriale noto in tutto il Paese, un omicidio apparentemente inspiegabile. Il caso è affidato all’avvocato d’ufficio Caspar Leinen, al suo primo processo importante. Caspar accetta di difendere Collini anche se conosceva bene la vittima. Hans Meyer infatti era stato una specie di padre per lui, lo aveva aiutato negli studi e gli aveva addirittura regalato una macchina.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Diritto e Rovescio

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Diritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 7 MAGGIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Pelè

Su Canale 5 stasera va in onda il film Pelè, che racconta la biografia del campione brasiliano di calcio.

Trama: La storia della miracolosa ascesa del leggendario giocatore di calcio Pelè, da quando appena diciassettenne segnò il goal che portò il Brasile a vincere la sua prima Coppa del mondo nel 1958. Con alle spalle una vita di sacrifici e un’infanzia di povertà, Pelè ha usato il suo stile di gioco poco classico ma autentico e il suo spirito imbattibile per superare tutte le avversità, trovare la via della grandezza e ispirare un intero Paese cambiandolo per sempre.

GUIDA TV 7 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Hunger Games

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Hunger Games, cult di fantascienza del 2012.

Trama: Ogni anno, come punizione a un tentativo di rivolta della popolazione, il presidente (Donald Sutherland) e il governo di Panem, paese post apocalittico diviso in dodici Distretti e sorto sul territorio del Nord America, sorteggiano un ragazzo e una ragazza da ognuno dei Distretti per partecipare agli Hunger Games, reality che si svolge attraverso una serie di prove fisiche e combattimenti all’ultimo sangue terminanti con il trionfo di un solo vincitore. Tra i concorrenti dell’ultima edizione, dallo stesso Distretto arrivano la 16enne Katniss (Jennifer Lawrence), offertasi volontaria per salvare la vita della sorella minore e istruita a combattere dall’ex vincitore e alcolizzato Haymitch (Woody Harrelson), e il giovane Peeta (Josh Hutcherson), da sempre invaghito della ragazza.

PROGRAMMI 7 MAGGIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 7 MAGGIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 154 Prima TV

21:30 – 007 – Goldeneye

Su Tv8 questa sera va in onda il film 007 – Goldenaye, con la saga dell’agente segreto James Bond.

Trama: L’agente 007 James Bond, tradito da un ex collega e amico, deve sfidare un’organizzazione di criminali altamente “informatizzati” della nuova Russia. I malfattori si sono impadroniti di un’arma di potenza micidiale, il “Goldeneye” appunto, rubata a una centrale siberiana. Tra Monte Carlo e San Pietroburgo Bond rimetterà le cose a posto. Capitolo 17 della saga bondiana. Un ritorno alla grande, con Pierce Brosnan che quanto a phisique du role non ha niente da invidiare al mitico Connery.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – The amazing Spider-Man

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film fantastico The amazing Spider-Man.

Trama: Peter Parker, un liceale emarginato orfano dei genitori, è cresciuto con gli zii Ben e Mary. Mentre vive il primo amore per la compagna di scuola Gwen, scopre una valigetta del padre che solleva in lui molti dubbi sulla morte dei genitori. La ricerca della verità lo conduce fino al laboratorio del dottor Connors, ex socio del padre.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 9

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Prima TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma una nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

