Stasera in tv 7 gennaio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 7 gennaio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 7 gennaio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 7 gennaio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Che Dio ci aiuti 6

Questa sera su Rai 1 va in onda la nuova stagione di Che Dio ci aiuti.

Trama: È tempo di grandi cambiamenti. Le nostre suore si sono trasferite ad Assisi e Suor Angela, tornata dopo molti anni nella sua città natale, scopre di soffrire di una perdita di memoria e il suo passato viene risvegliato dall’arrivo di un nuovo ragazzo in convento: Erasmo. Azzurra intanto si prepara alla cerimonia di inizio del suo noviziato…

RAI 2

20:00 – Tg2

21:30 – TG2 Post

21:20 – Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Miss Peregrine.

Trama: Jake, un adolescente di sedici anni, si accorge alla morte del nonno Abe che le storie che solitamente gli raccontava erano vere. Su un’isola remota, scoprirà la misteriosa esistenza della casa per bambini speciali di Miss Peregrine, imparando quanto ogni diversità sia importante per affrontare la vita.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – I Miserabili

Questa sera su Rai 3 va in onda la miniserie I Miserabili.

Trama: Nel 1815, dopo la sconfitta nella battaglia di Waterloo, la Francia è in ginocchio. Jean Valjean viene finalmente rilasciato dopo aver scontato 19 anni di lavori forzati a Tolone per aver rubato un tozzo di pane. Ma una volta tornato libero, le sue sofferenze non sono finite poiché l’uomo deve continuamente confrontarsi con l’avversione e la diffidenza della gente che incontra.È difficile per lui riuscire a voltare pagina e rifarsi una vita. Ma l’incontro con un Vescovo particolarmente amorevole e generoso lo mette in crisi aprendo una breccia nel suo cuore indurito dall’odio. Intanto, Fantine, bella e ingenua sartina innamorata di un giovane benestante, riceve una cocente delusione quando l’uomo abbandona lei e la piccola Cosette appena nata, per tornare ai suoi doveri nell’alta società e alla sua vita da ricco signore. Fantine, dopo essere stata licenziata ingiustamente, è costretta prima vendere denti e capelli per poter continuare a garantire il mantenimento alla sua piccola Cosette e poi a prostituirsi. Intanto Javert denuncia il sindaco alla polizia di Parigi, convinto che si tratti in realtà dell’ex galeotto Jean Valjean, a lui ben noto. Fantine, in fin di vita, soccorsa dal sindaco pentito per averla licenziata, chiede di poter vedere per l’ultima volta sua figlia. Intanto il sindaco parte di corsa alla volta di Arras per tentare di sistemare una faccenda molto delicata.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 va in onda Dritto e rovescio, l’approfondimento condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 7 GENNAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la Notizia

21:20 – Daydreamer – Le ali del sogno

Questa sera su Canale 5 va in onda in prima serata la serie tv turca di successo Daydreamer.

Trama: Ritorna l’affascinante Can Yaman che abbiamo conosciuto nel seguitissimo Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Anche Daydreamer (titolo originale turco Erkenci Kus) è ambientata ad Istanbul ed è incentrata sulle vicende della bella e generosa Sanem che aspira a diventare scrittrice, ma la sua famiglia le impone un matrimonio combinato. Sanem decide di realizzare le sue aspirazioni ed approda in un’agenzia pubblicitaria dove conosce il bellissimo Can Divit, il figlio del proprietario dell’agenzia, che dopo un piccolo incidente sportivo si ritrova infatti costretto a lavorare per suo padre Aziz. È proprio in quest’occasione che Can e Sanem si incontrano, instaurando piano piano un rapporto davvero speciale tra di loro. Nascerà l’amore?.

GUIDA TV 7 GENNAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:20 – Il ricco, il povero e il maggiordomo

Questa sera su Italia 1 va in onda il classico film Il ricco, il povero, il maggiordomo

Trama: In un alto grattacielo di Milano, nella zona di Porta Nuova, si trova l’ufficio di Giacomo, un ricco e spregiudicato finanziere che vive di agi e ricchezze. Al suo servizio lavora il fidato maggiordomo Giovanni, appassionato di arti marziali e di filosofia giapponese che, a insaputa del padrone, ha una liason con la caliente cameriera sudamericana Dolores. Aldo, invece, è un venditore abusivo nel mercato rionale, che vive con la burbera e combattiva madre e che nel tempo libero allena una squadra di calcio formata in maggioranza da bambini extracomunitari. Durante una rocambolesca fuga dai vigili urbani, Aldo è investito da Giovanni e Giacomo, che come risarcimento gli propone un lavoro nella sua villa. Oltre allo scompiglio portato dal “povero”, Giacomo vede il suo impero andare incontro a un inaspettato tracollo finanziario. Costretto a trovare una sistemazione temporanea, il ricco si trasferisce insieme al maggiordomo in casa di Aldo, prima di sperare nella riuscita di un nuovo progetto.

PROGRAMMI 7 GENNAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

20:50 – Spiriti nelle tenebre

Questa sera su La7 va in onda il film Spiriti nelle tenebre.

Trama: Storia realmente accaduta nel 1896, quando due leoni inferociti bloccarono per 90 giorni la costruzione di un ponte e uccisero più di cento operai.

PROGRAMMI TV 7 GENNAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:35 – Kill Bill Volume 1

Su Tv8 questa sera va in onda il film Kill Bill Volume 1. La gang di Bill, un boss della mala, fa irruzione nella chiesa dove si sta celebrando il matrimonio della spietata killer Black Mamba, che aspetta un bambino ed è decisa a ritirarsi dalla professione. Il bilancio dell’agguato è di quattro vittime, con la sposa – colpita alla testa da una pallottola – agonizzante ai piedi dell’altare. Uscita dal coma dopo cinque anni, Black Mamba diventa semplicemente “la Sposa” ed è disposta a tutto pur di vendicarsi. Indossata la mitica tuta gialla di Bruce Lee e armata di katana, si mette alla ricerca di Bill e dei suoi sicari, tre donne e un uomo che si fanno chiamare “Deadly Viper Assassination Squad”.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:25 – The Untouchables – Gli intoccabili

Questa sera sul Nove va in onda il film The Untouchables.

Trama: Nella Chicago del proibizionismo, Eliot Ness riceve il compito di fermare Al Capone. Eliott formerà una squadra di intoccabili e darà guerra al gangster. Riuscire a incastrare AlCapone sarà difficile, ma con l’aiuto di un vecchio poliziotto e dei suoi metodi diretti riusciranno a fermarlo.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Me contro te il film – La vendetta del signor S

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Me contro te – La vendetta del signor S.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – MasterChef Italia

Su Sky Uno questa sera è in programma la nuova stagione di MasterChef Italia.

