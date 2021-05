Stasera in tv 6 maggio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Un passo dal cielo 6

Questa sera su Rai 1 va in onda Un passo dal cielo 6.

Trama: Federica è giovane e bella, ma è cieca. E quando suo padre viene ritrovato senza vita, Vincenzo e Francesco dovranno entrare nel mondo silenzioso e tormentato di un sonnacchioso paese di confine, dove rivalità antiche si scontrano con amori segreti.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Anni 20

Questa sera su Rai 2 va in onda il programma Anni 20. Servizi, reportage, storie, interviste ed inchieste sui temi di attualità politica, economica e sociale, del decennio appena cominciato a partire da fatti, storie, vicende e realtà dimenticate o nascoste…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Via Dei Matti n°0

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Amore criminale

Questa sera su Rai 3 va in onda la trasmissione Amore criminale. Dare voce alle famiglie delle vittime e ricordare le donne uccise. E’ questo lo scopo della nuova serie di Amore Criminale. Sei nuove puntate che vogliono essere occasione di sensibilizzazione e denuncia su un tema importante e delicato qual è la violenza di genere. Alla conduzione Veronica Pivetti, volto e voce della trasmissione. La novità di questa edizione è l’inserimento di un nuovo racconto in cui saranno protagonisti gli orfani di femminicidio.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e rovescio. Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Rete 4, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

STASERA IN TV 6 MAGGIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – Il meglio di Felicissima sera

Questa sera su Canale 5 va in onda Il meglio di Felicissima sera, lo show con Pio e Amedeo.

GUIDA TV 6 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:20 – Gli album di Freedom

Questa sera su Italia 1 va in onda Gli album di Freedom. Roberto Giacobbo ci accompagna in sette appuntamenti a tema, ispirati ai viaggi più emozionanti di Freedom.

PROGRAMMI 6 MAGGIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda Piazzapulita di Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 6 MAGGIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Europa League live

Su Tv8 questa sera va in onda in diretta l’Europa League.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Australia

Questa sera sul Nove va in onda il film Australia.

Trama: Lady Sarah Ashley, aristocratica inglese eredita enorme podere in Australia. La Lady cercherà di difendere le sue terre da un latifondista senza scrupoli che gliele vuole portare via.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – In amore niente regole

Stasera su Sky Cinema Uno va in onda il film In amore niente regole.

Trama: Triangoletto amoroso tra l’allenatore di una squadra di football, una giornalista e il campione di football che l’allenatore ha assunto per tirare fuori la squadra dal baratro.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo

21:15 – Bruno Barbieri – 4 hotel

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel.

