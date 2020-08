Stasera in tv 6 agosto 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 6 agosto 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 6 agosto 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 6 agosto 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Sei mai stata sulla luna

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Sei mai stata sulla luna, con Raoul Bova, Liz Solari, Sabrina Impacciatore, Neri Marcore’, Giulia Michelini, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Pietro Sermonti, Nino Frassica, Paolo Sassanelli, Dino Abbrescia, Rolando Ravello, Maurizio Mattioli, Simone Dell’Anna, Isabella Briganti.

Trama: Guia ha 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda, guida una spider di lusso, viaggia in jet privato e vive tra Milano e Parigi. Ha tutto, o almeno credeva di avere tutto, fino a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove si imbatterà in Renzo, un affascinante contadino del posto. Capisce che l’unica cosa che le manca è l’amore, quello vero. E quando la felicita’ e’ a un passo da lei, non saprà come raggiungerla.

Trailer:

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Due donne e un segreto

Questa sera su Rai 2 va in onda il film in prima visione Due donne e un segreto.

Trama: Katie torna a Whispering Pines, con sua madre Amy e suo fratello Luke. Amy ha affittato una casa di proprietà di Megan, una donna che l’anno precedente aveva perso il marito e i suoi due figli in un incidente.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:40 – Geo – Vacanze Italiane

21:20 –In arte Mina

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di In Arte, questa volta dedicata a Mina.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – I Legnanesi – I Colombo Viaggiatori

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata de I Legnanesi – I Colombo Viaggiatori.

STASERA IN TV 6 AGOSTO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Zelig

Su Canale 5 stasera va in onda in replica Zelig. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono una irresistibile edizione di Zelig con tanti comici, ospiti e momenti esilaranti.

GUIDA TV 6 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:30 – 300

Su Italia 1 questa sera va in onda il film 300, incentrato sulla storica battaglia delle Termopili.

Trama: 480 a.C.: con i suoi 300 valorosi spartani, re Leonida combatte fino alla morte nella battaglia delle Termopili contro Serse e il vastissimo esercito persiano. Il sacrificio di quel manipolo di eroi spinge tutti i greci a unirsi contro il nemico comune per difendere la democrazia.

Trailer:

PROGRAMMI 6 AGOSTO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

Questa sera su La 7 è in programmazione la puntata prolungata di In Onda.

PROGRAMMI TV 6 AGOSTO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Nel cuore della tempesta

Su Tv8 questa sera va in onda il film Nel cuore della tempesta.

Trama: Andrea, pilota di linea, è costretta ad un atterraggio di emergenza a causa di una forte tempesta. la compagnia aerea l’accuserà di imperizia.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Tutta un’altra vita

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Tutta un’altra vita, commedia con Enrico Brignano.

Trama: I sogni si realizzano nella commedia di Alessandro Pondi con Enrico Brignano. Gianni è un tassista romano, insoddisfatto della sua vita monotona. Vincere alla lotteria è la sua ‘ambizione’, ma gli succede qualcosa di molto simile quando un cliente miliardario, diretto alle Maldive in vacanza per una settimana, dimentica nella vettura le chiavi della sua meravigliosa villa. Gianni se ne impossessa e finalmente riesce ad avere accesso a una giostra di esperienze emozionanti fino a quel momento solamente fantasticate. Nello sconvolgimento della routine farà anche la conoscenza della conturbante Lola.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Sardegna

21:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv mercoledì 5 agosto 2020, programmi e film: Zavoli, storia di un cronista, Come sorelle, Chicago Fire Stasera in tv martedì 4 agosto 2020, programmi e film: Sorelle, Lo show dei record, 50 primavere Stasera in tv lunedì 3 agosto 2020, programmi e film: Il giovane Montalbano, Bodyguard, Il pesce innamorato