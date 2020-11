Stasera in tv 5 novembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 5 novembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 5 novembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 5 novembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Doc Nelle tue mani

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Doc Nelle tue mani.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 -FBI

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di FBI.

Trama: In seguito alla morte di un decorato agente dell’F.B.I., Maggie e Omar danno la caccia al suo killer cercando di tenere s ua moglie all’oscuro di alcune informazioni che potrebbero ferirla ulteriormente…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che Succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Mezz’ora in più

Questa sera su Rai 3 va in onda lo speciale di Mezz’ora in più, il mondo che verrà per commentare le elezioni presidenziali americane.

Le elezioni presidenziali americane, le tensioni sociali, le ricadute sulla politica internazionale, al centro della puntata speciale di “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda stasera, giovedì 5 novembre, a partire dalle 21.20, su Rai3.Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, il presidente della fondazione Italianieuropei Massimo D’Alema, il responsabile Esteri della Lega Giancarlo Giorgetti, il direttore de “La Repubblica” Maurizio Molinari, il direttore di Agi Mario Sechi, la giornalista Rula Jebreal, la corrispondente Rai Giovanna Botteri, il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, il vice presidente dell’Ispi Paolo Magri, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’epidemiologo della Northeastern University di Boston Alessandro Vespignani.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e rovescio

STASERA IN TV 5 NOVEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la Notizia

21:20 – Chi vuol essere milionario

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Chi vuol essere milionario.

GUIDA TV 5 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:15 – Le Iene Show

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show.

PROGRAMMI 5 NOVEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 5 NOVEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

20:55 – UEFA Europa League – Milan vs Lille

Su Tv8 questa sera va in onda la partita di Europa League, che vede in campo Milan contro Lille.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:35 – Cambio moglie

Questa sera sul Nove va in onda in prima tv il programma Cambio moglie.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15- Underwater

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Underwater.

Trama: Un terremoto all’interno di una base di lavoro subacquea costringe alcuni scienziati ad affrontare terribili mostri marini.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese 4 ristoranti

21:15 – X Factor

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di X Factor.

