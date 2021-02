Stasera in tv 4 febbraio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 4 febbraio 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 4 febbraio 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 4 febbraio 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Che Dio ci aiuti 6

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Che Dio ci aiuti 6.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Equalizer 2

Questa sera su Rai 2 va in onda il film The Equalizer 2.

Trama: Denzel Washington nel secondo capitolo action diretto da Antoine Fuqua. L’ex agente segreto Robert McCall torna a combattere il crimine quando una sua amica viene assassinata.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Speciale Tg3 Mario Draghi

Questa sera su Rai 3 va in onda uno speciale del Tg3 su Mario Draghi

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e rovescio.

STASERA IN TV 4 FEBBRAIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:21 – COME UN GATTO IN TANGENZIALE

Questa sera su Canale 5 va in onda il film Come un gatto in tangenziale.

Trama: Giovanni lavora per una think tank che si propone di riqualificare le periferie italiane. La sua ex moglie Luce coltiva lavanda in Provenza, convinta di essere francese. Giovanni e Luce hanno allevato la figlioletta tredicenne Agnese secondo i principi dell’uguaglianza sociale, anche se vivono al caldo nel loro privilegio. E quando Agnese rivela a Giovanni la sua cotta per Alessio, un quattordicenne della borgata romana Bastogi tristemente nota per il suo degrado, papà, terrorizzato, segue la ragazzina fino alla casa dove Alessio abita insieme alla mamma Monica e alle due zie Pamela e Sue Ellen.

GUIDA TV 4 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI

21:20 – LA PUPA E IL SECCHIONE E VICEVERSA

Questa sera su Italia 1 va in onda il reality La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021.

PROGRAMMI 4 FEBBRAIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 4 FEBBRAIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 97 Prima TV

21:30 – Limitless

Su Tv8 questa sera va in onda il film Limitless.

NOVE

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – King Arthur

Questa sera sul Nove va in onda il film King Arthur.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Valhalla – Al fianco degli dei

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Valhalla – Al fianco degli dei.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 4

21:15 – MasterChef Italia

Su Sky Uno questa sera è in programma Masterchef Italia 10.

