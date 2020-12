Stasera in tv 31 dicembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 31 dicembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 31 dicembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 31 dicembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Dal Palazzo del Quirinale a reti unificate Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 – L’Anno che Verrà

Questa sera su Rai 1 va in onda L’anno che verrà, appuntamento giunto ormai alla 18ma edizione è la tradizionale festa di Rai1 dedicata al Capodanno, quest’anno in onda in diretta dagli Studi televisivi Rai ”Fabrizio Frizzi” in Roma. L’Anno che Verrà, accompagnerà il pubblico di Rai 1 verso il nuovo anno e come sempre sarà una grande serata di musica, grandi ospiti, emozioni e sorprese per salutar e il 2020 e festeggiare l’arrivo del 2021.

RAI 2

19:40 – N.C.I.S. Deja Vu

20:30 – Dal Palazzo del Quirinale a reti unificate Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 – TG2 20.30

21:20 – Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può!

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Alvin Superstar 3.

Trama: Alvin, Theodore e Simon sono in vacanza su una lussuosa nave da crociera, in compagnia delle Chipettes. Tra canzoni, balli e inevitabili disastri, la banda di allegri scoiattoli si ritrova presto ad affrontare un insolito soggiorno su un’isola deserta, in cui sono arrivati dopo un naufragio. Toccherà a Dave ritrovarli e portarli in salvo.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Dal Palazzo del Quirinale a reti unificate Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 – 44esimo Festival del Circo di Montecarlo

Questa sera su Rai 3 va in onda il Circo di Montecarlo. L’arte circense è di scena nel Principato di Monaco. Il Festival internazionale del Circo di Monte Carlo è stato fondato nel 1974 da Ranieri III di Monaco, dal 2006 Stephanie di Monaco è la presidente del festival. Durante la manifestazione vengono assegnati i clown d’oro, d’argento e di bronzo agli artisti più meritevoli provenienti da tutte le parti del mondo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Messaggio del presidente della Repubblica

21:25 – What Women Want

Su Rete 4 va in onda il film What Women Want.

Trama: Scapolone con figlia adolescente entra in crisi quando la ambita posizione in azienda viene affidata ad una donna. Una mattina, dopo un “elettrizzante” incidente la sera prima, si sveglia con la capacità di sentire i pensieri delle donne.

STASERA IN TV 31 DICEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Messaggio del presidente della Repubblica

21:20 – Grande Fratello Vip

Questa sera su Canale 5 va in onda una puntata speciale del Grande Fratello Vip per vivere il Capodanno insieme ai “vipponi”.

GUIDA TV 31 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:20 – Independence Day

Questa sera su Italia 1 va in onda il classico film Independence Day.

Trama: Nel cielo appaiono enormi oggetti non identificati. Comincia la metodica distruzione di grandi citta’ della Terra, e tutto sembra perduto finche’ il presidente americano in persona non sale su un aereo va a combattere gli alieni. Insieme con lui uno scienziato strampalato e un pilota coraggioso salveranno il pianeta.

PROGRAMMI 31 DICEMBRE 2020: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:50 – Speciale Propaganda Night

Questa sera su La7 va in onda uno speciale di Capodanno di Propaganda Live.

PROGRAMMI TV 31 DICEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25- Guess my age

21:35 – Cirque du Soleil: Luzia

Su Tv8 questa sera va in onda lo show del Cirque du Soleil. Liberamente ispirato al Messico, lo spettacolo è un’ode acrobatica alla cultura di un paese ricco di influenze e collisioni creative, di paesaggi mozzafiato e meraviglie architettoniche.

NOVE

20:20 – Deal with it – Stai al gioco

21:25 – La maschera di ferro

Questa sera sul Nove va in onda il film La maschera di ferro.

Trama: I moschettieri sono ormai anziani e padri di famiglia: D’Artagnan serve fedelmente il suo re, Porthos corre dietro alle donne, Aramis si dedica alla religione, Athos guarda con orgoglio il figlio che fa carriera militare. Nelle segrete, intanto, languisce un prigioniero triste e misterioso, mentre il giovane re tiranneggia il popolo e corre dietro le sottane. I moschettieri guidano la rivolta, ma D’Artagnan sta dall’altra parte.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Tutti per 1 – 1 per tutti

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Sky Original Tutti per 1 – 1 per tutti.

Trama: I Moschettieri D’Artagnan, Porthos e Athos sono richiamati dalla Regina Anna d’Austria per un’ultimissima missione segreta. Guidati stavolta da una singolare veggente di nome Tomtom, si lanceranno in una nuova, mirabolante, avventura che intreccerà i destini della piccola Principessa Ginevra, figlia di Enrichetta d’Inghilterra, e Buffon, un giovanissimo e riccioluto orfanello. In un viaggio costellato di sfide di ogni genere e incontri fantastici, tra cui quello con Cirano, si troveranno ad affrontare la più dura delle prove: scegliere tra la fedeltà alla Corona e quella all’amicizia.

SKY UNO

20:10 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – MasterChef Italia

Su Sky Uno questa sera è in programma la nuova stagione di MasterChef Italia

