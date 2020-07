Stasera in tv 30 luglio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 30 luglio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 30 luglio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 30 luglio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Scusate se esisto

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Scusate se esisto, con Paola Cortellesi, Raoul Bova e Corrado Fortuna.

Trama: Serena è un architetto dal talento straordinario. Dopo una serie di successi professionali all’estero, ha deciso di tornare a lavorare in Italia, perche’ ama il suo paese. Nell’avventurosa ricerca di un posto di lavoro si trova di fronte a una scelta folle, farsi passare per quello che tutti si aspettano che lei sia: un uomo… O così pare. Nel frattempo incontra Francesco. Bello e affascinante. Il compagno ideale. Se non fosse che a lui non piacciono le donne… O così pare. Tra Serena e Francesco nasce un rapporto intenso e diventano la coppia perfetta… Pronti a tutto pur di darsi una mano saranno costretti a condividere segreti e inganni perché a volte, per essere davvero se stessi, è meglio fingersi qualcun altro!

Trailer:

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – 90° Gol Flash

21:45- Hawaii Five-0

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Hawaii Five-0.

Trama: Il ritrovamento di resti umani nel forno di un crematorio porta la Five-0 a sospettare che possa trattarsi di un caso di omicidio. La vittima è infatti un investigatore privato che lavorava su casi pericolosi e per trovare l’assassino la squadra deve scoprire su cosa stava indagando al momento della sua morte. Nel frattempo, McGarrett e Danny gestiscono l’adozione di un gatto che una loro vecchia conoscenza ha ricevuto in eredità.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:40 – Geo – Vacanze Italiane

21:20 –In arte Ornella

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di In Arte, questa volta dedicata a Ornella Vanoni.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – I Legnanesi – I Colombo Viaggiatori

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata de I Legnanesi – I Colombo Viaggiatori.

STASERA IN TV 30 LUGLIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Temptation Island

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata di Temptation Island.

GUIDA TV 30 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Io, robot

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Io, robot, con protagonista Will Smith.

Trama: Romanzo capolavoro di Asimov riportato in versione cinematografica con grande maestria. Investigatore indaga su un suicidio misterioso di un progettista di robot.Sospetto principale è un robot fuggitivo, ma un robot non può uccidere un essere umano a causa delle tre leggi della robotica, quindi chi si cela dietro il delitto?

Trailer:

PROGRAMMI 30 LUGLIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

Questa sera su La 7 è in programmazione la puntata prolungata di In Onda.

PROGRAMMI TV 30 LUGLIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Milano

21:30 – Api assassine

Su Tv8 questa sera va in onda il film Api assassine, con Janin Reinhardt e Klaus J. Behrendt.

Trama: In vacanza sull’isola di Maiorca, Hans viene portato d’urgenza al pronto soccorso dopo una puntura d’ape. L’insetto appartiene a un pericolosissimo gruppo di api nere che, con il loro letale veleno, portano alla morte tutti coloro che vengono punti. I medici e gli studiosi cercano disperatamente un antidoto, ma hanno pochissimo tempo perché sta per arrivare un enorme sciame pronto a compiere una strage.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Il ladro di giorni

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Il ladro di giorni, con Riccardo Scamarcio.

Trama: Salvo ha circa cinque anni quando suo padre Vincenzo scompare, portato via da due carabinieri. Alcuni anni dopo, una volta uscito di prigione, Vincenzo torna a riprendersi suo figlio che nel frattempo è andato a vivere in Trentino dagli zii. Padre e figlio quasi non si riconoscono, e, come due estranei, si mettono in macchina verso il sud d’Italia, dove Vincenzo ha una missione da compiere. Sarà il tempo del viaggio a metterli di fronte alla verita’ del loro rapporto e di cosa sono l’uno per l’altro.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Sardegna

21:15 – The Royals – Vizi e virtù a corte Vita a palazzo Prima TV

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di The Royals – Vizi e virtù.

