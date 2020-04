Stasera in tv 30 aprile 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 30 aprile 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 30 aprile 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 30 aprile 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Vivi e lascia vivere

Questa sera su Rai 1 va in onda la prima puntata della nuova fiction Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci.

Trama: Laura grazie all’aiuto di Toni apre una sua attività e prova a farla funzionare, ma le cose non vanno come si aspetta. Scopre che Marilù non le racconta la verità e prende una decisione. Laura coinvolge Marilù nella sua attività. Toni fa una sorpresa a Laura e ai suoi figli. Giada litiga con sua madre e svela a lei e ai suoi fratelli qualcosa che non sapevano. Laura chiede aiuto a Toni. Ha paura per Giada che è andata via di casa.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Sogni e bisogni

Questa sera su Rai 2 va in onda il secondo appuntamento con il teatro napoletano a cura di Vincenzo Salemme. La seconda opera in onda stasera si intitola Sogni e bisogni.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Il giovane Karl Marx

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Il giovane Karl Marx, con August Diehl e Stefan Konarske.

Trama: All’età di 26 anni, Karl Marx si mette insieme alla moglie Jenny sulla strada dell’esilio. Nel 1844 a Parigi conosce il giovane Friedrich Engels, figlio del proprietario di una fabbrica, che studiava gli inizi del proletariato inglese. Engels, una specie di dandy, dà a Marx il pezzo mancante del puzzle che ricompone la sua nuova visione del mondo. Insieme, tra censura e raid della polizia, rivolte e sollevamenti politici, presiederanno alla nascita del movimento operaio, che fino a quel momento era per lo più disorganizzato e improvvisato.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Diritto e Rovescio

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Diritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 30 APRILE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar

Su Canale 5 stasera va in onda un nuovo film della saga Pirati dei Caraibi, La vendetta di Salazar.

Trama: Spinto in una nuova avventura, uno squattrinato capitano Jack Sparrow viene travolto dai forti venti della sfortuna quando dei pirati fantasmi guidati da una sua vecchia nemesi, il terrificante capitano Salazar (Bardem), scappano dal Triangolo del Diavolo determinati a uccidere tutti i pirati del mare… compreso lui. L’unica speranza di sopravvivenza del capitano Jack risiede nella ricerca del leggendario Tridente di Poseidone, un potente artefatto che dona al suo possessore il controllo sui mari.

GUIDA TV 30 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – E.t. L’extraterrestre

Su Italia 1 questa sera va in onda il film E.T. L’extraterrestre, celebre pellicola di Steven Spielberg.

Trama: Un extraterrestre è abbandonato sulla Terra dai suoi compagni, obbligati a ripartire in tutta fretta. Gli uomini gli danno la caccia, ma un gruppo di bambini lo nasconde. Nasce un’amicizia, ma l’alieno (battezzato E.T.) ha nostalgia di casa e cerca in tutti i modi di mettersi in contatto con i suoi. Sara’ proprio grazie ai ragazzi che riuscirà a sfuggire agli agguati di militari e scienziati. Commovente storia di un “diverso” aiutato dai puri di cuore (i bambini) contro la freddezza degli adulti e delle istituzioni. Emozionante ancora oggi.

PROGRAMMI 30 APRILE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 30 APRILE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 154 Prima TV

21:30 – Fantozzi in Paradiso

Su Tv8 questa sera va in onda il film Fantozzi in Paradiso, ottavo film della saga di Fantozzi.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 4

21:15 – Il colpo del cane

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Il colpo del cane, con Edoardo Pesce e Daphne Scoccia.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 4

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Valle d’Aosta Prima TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma una nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

