Stasera in tv 3 settembre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 3 settembre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 3 settembre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 3 settembre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1 TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – La partita del cuore

Questa sera su Rai 1 va in onda La partita del cuore 2020. In diretta dallo Stadio Bentegodi di Verona, un’edizione speciale, post Covid-19, con un nuovo e più competitivo meccanismo, si giocherà in favore dei lavoratori dello spettacolo con la raccolta fondi attivata da Music Awards.



RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Tutto per la mia famiglia

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Tutto per la mia famiglia.

Trama: Le vite di Kathy e della figlia April vengono sconvolte quando il capofamiglia viene trovato morto dalla Polizia. Tutti pensano si tratti di suicidio, dal momento che l’uomo ha lasciato una lettera d’addio e la sua pistola a terra accanto al suo corpo. Ma la verità è ben diversa.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Hudson e Rex

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata della serie Hudson e Rex.

Trama: Mentre Charlie porta a correre Rex assiste al rapimento di una ragazza, Evelyn. Grazie alle telecamere la squadra s copre il luogo in cui è stato abbandonato il furgone usato per il rapimento e al suo interno trovo lo zaino di Evelyn. Da quello è facile risalire alla sua identità. Dalle impronte ritrovate a casa sua, si scopre che il padre della ragazza è un sicario che era in attività 16 anni prima. Hudson capisce che qualcuno ha rapito sua figlia per costringerlo a uccidere qualcuno.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Come un uragano

Su Rete 4 va in onda il film Come un uragano.

Trama: Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, Adrienne deve badare ad una locanda in riva al mare per un weekend. Ospite della locanda un dottore. Adrienne e il dottore rimangono bloccati nella locanda a causa di un uragano e tra loro nascerà un profondo sentimento.

STASERA IN TV 3 SETTEMBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Zelig

Su Canale 5 stasera va in onda in replica Zelig. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono una irresistibile edizione di Zelig con tanti comici, ospiti e momenti esilaranti.

GUIDA TV 3 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – Germania-Spagna

Questa sera su Italia 1 va in onda la partita di Nations League di calcio Germania-Spagna.

PROGRAMMI 3 SETTEMBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

Questa sera su La 7 è in programmazione l’approfondimento di In Onda, con Luca Telese e David Parenzo.

PROGRAMMI TV 3 SETTEMBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:30 – Io prima di te

Su Tv8 questa sera va in onda il film Io prima di te.

Trama: Louisa ‘Lou’ Clark vive in una tipica cittadina della campagna inglese. Non sa bene cosa fare della sua vita, ha 26 anni e passa da un lavoro all’altro per aiutare la sua famiglia. Il suo inattaccabile buonumore viene però messo a dura prova quando si ritrova ad affrontare una nuova sfida lavorativa. Trova infatti lavoro come assistente di Will Traynor, un giovane e ricco banchiere finito sulla sedia a rotelle per un incidente e la cui vita è cambiata radicalmente in un attimo. Lou gli dimostrerà che la vita vale ancora la pena di essere vissuta.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Strange but true

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Strange but true.

Trama: Dal produttore di “La La Land”, un oscuro mistery-thriller che viaggia sul filo del soprannaturale. Una ragazza incinta si presenta a casa della famiglia del fidanzato, morto cinque anni prima in un incidente, sostenendo che sia lui il padre del bambino che sta portando in grembo.

SKY UNO

20:45 – Bruno Barbieri 4 Hotel

21:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel

Su Sky Uno questa sera è in programma una nuova puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel.

