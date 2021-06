Stasera in tv 3 giugno 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Ulisse: Il piacere della scoperta

23:40 – Porta a Porta

Questa sera su Rai 1 va in onda una puntata speciale di Ulisse: Il piacere della scoperta, con Alberto Angela. Quale è lo stato di salute della Terra, questo pianeta così piccolo, così fragile e vulnerabile? Quali sono i danni che abbiamo creato all’ambiente con i nostri comportamenti? Quante risorse naturali consumiamo nella vita quotidiana e soprattutto siamo ancora in tempo per rimediare? E come? Sono alcune delle domande a cui cercheremo di rispondere con Alberto Angela in questa puntata speciale di Ulisse che vede la partecipazione straordinaria di Piero Angela.

RAI 2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Piacere, sono un po’ incinta

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Piacere, sono un po’ incinta.

Trama: Dopo una vita di incontri sentimentali che non portano a nulla, Zoe (Jennifer Lopez) ha deciso che aspettare l’uomo giusto è una perdita di tempo. E poiché tra i suoi obiettivi diventare madre ha un ruolo centrale, prende la decisione di fare da sola e di tentare la strada dell’inseminazione artificiale. Se non che, proprio il giorno deciso per l’intervento, incontra Stan (Alex O’Loughlin) e tutto prende una piega nuova e inaspettata.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – A private war

Questa sera su Rai 3 va in onda il fil in prima visione A private war.

Trama: Storia della coraggiosa reporter Marie Colvin, che lavorò per il settimanale britannico “The Sunday Times” dal 1985 al 20 12, e del suo impegno per raccontare i luoghi distrutti dalla guerra. Dall’Iraq all’Afghanistan alla Libia fino a quando nel febbraio 2012, all’età di 56 anni, viene tragicamente uccisa insieme al fotografo Rémi Ochilik durante un’offensiva dell’esercito locale a Homs, in Siria. Basato su una storia vera.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Dritto e rovescio condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 3 GIUGNO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:21 – Ultima gara

Questa sera su Canale 5 va in onda il film Ultima gara.

Trama: Docufilm con Raoul Bova e i campioni olimpici di nuoto Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini. Una toccante storia d’amicizia e umanità legata ai valori dello sport.

GUIDA TV 3 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:20 – Una notte da leoni 2

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Una notte da leoni 2.

Trama: Il gruppo di amici formato da Phil, Stu, Alan e Doug parte per recarsi in Thailandia, dove si celebrerà il matrimonio di Stu. Visto come è andata con l’addio al celibato a Las Vegas ( narrato nel precedente film), Stu si cautela e decide che i festeggiamenti culmineranno con un tranquillo brunch domenicale, rigorosamente separato dalla cerimonia. Ma ogni calcolo viene disatteso da un mix di eventi potentissimo.

PROGRAMMI 3 GIUGNO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La7 va in onda Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 3 GIUGNO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

21:30 – I delitti del BarLume – Il re dei giochi

23:15 – Gomorra la serie

Su Tv8 questa sera va in onda un episodio de I delitti del BarLume.

Trama: Massimo (Filippo Timi), ex matematico che ha abbandonato l’università, gestisce il bar del paesino toscano di Pineta. Tra gli avventori del locale, vi sono quattro clienti che, superati i settant’anni, non hanno per nulla intenzione di godersi la pensione: Ampelio (Carlo Monni), Aldo (Massimo Paganelli), Pilade (Atos Davini) e Gino (Marcello Marziali). Quando un incidente d’auto causa la morte del figlio di una responsabile dell’ufficio stampa di un politico locale, i quattro si convincono che vi sia ben altro dietro e cominciano ad indagare, intralciando il lavoro del commissario Fusco (Lucia Mascino). Toccherà però a Massimo risolvere il caso.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – Quasi quasi cambio i miei

Questa sera sul Nove va in onda il reality Quasi quasi cambio i miei. Quanti adolescenti vorrebbero cambiare genitori? E cosa succede se il loro desiderio si realizza? Ecco il programma che lo scoprirà.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:35 – Twist

21:15 – In ostaggio

Trama: All’apparenza, Wayne ed Eileen Hayes hanno realizzato il sogno americano. Ma tutto va in frantumi quando Wayne viene sequestrato in pieno giorno nella sua casa di Pittsburgh da qualcuno che non ha nulla da perdere…

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel.

